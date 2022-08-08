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Чому не можна дивитися в дзеркало, що тріснуло: прикмети, які обіцяють небезпеку

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Народні прикмети, пов’язані з дзеркалом Новина оновлена 08 серпня 2022, 10:25
Народні прикмети, пов’язані з дзеркалом

Протягом багатьох століть існує особливе ставлення до дзеркал

Є речі, які притягують негативну енергію немов магніт. Звичні предмети можуть стати причиною постійних невдач. До таких речей належить дзеркало, яке вважається в народі порталом у потойбічний світ, де можуть ховатися злі духи.

Дзеркало має властивість вбирати в себе навколишню енергетику і зчитувати інформацію з тих людей, які заглядають у нього. А люди ж можуть бути як хорошими, так і поганими. Також важливо, де і як дзеркало розташоване в кімнаті. Розповідаємо, які прикмети вказують на небезпеку від дзеркал.

  • Саме розбилося дзеркало або на ньому з’явилися тріщини – може хтось померти з близьких чи серйозно захворіти. Погано, коли дзеркало падає з рук і розбивається – варто очікувати на неприємності.
  • У дзеркало, що тріснуло, дивитись не можна, оскільки воно "розрізає" енергію людини і притягує хвороби і неприємності.
  • Мити дзеркало потрібно лише мочалкою чи серветкою. Якщо його терти папером, то незабаром розпочнуться сварки.
  • Дзеркало, яке побувало в чиємусь будинку, краще не купувати, і не брати як подарунок, бо воно таїть невідому енергію. Якщо хтось у тому будинку помер чи хворів, то таке ж розпочнеться у нового власника.

Раніше "Телеграф" писав, чому не можна тримати в оселі тріснуте або розбите дзеркало.

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#Прикмети #Люстерко #Заборони #Народні прикмети