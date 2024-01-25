Не сідайте на край столу та не пропонуйте гостинці: що не можна робити, коли вдома гості
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Як можна накликати біди та нещастя в дім
Гості в багатьох культурах вважаються найважливішою частиною життя. Приймати їх у себе вдома — це честь для кожної родини. Раніше ми розповідали, чому не можна носити старі речі. Тепер поговоримо, що робити не варто, коли вдома гості за народними прикметами.
Існує безліч прикмет, що пов'язані з гостями. Також є багато заборон. Ними поділилися на Uaportal.
Що не можна робити, коли вдома гості
- Не можна відпускати гостя, якщо він залишив щось важливе у вас вдома. Якщо гість забув гаманець чи гроші, він повинен повернутися та забрати це. Якщо ж він піде, забувши щось важливе це вважається поганою прикметою.
- Коли у вас вдома гості, не варто сідати на край столу. Це вважається поганим знаком. Господар повинен сидіти по центрі стола. Це свідчить про гостинність та повагу до гостей.
- Не можна виходити з дому, якщо гості ще не доїли. Це вважається неввічливим. А також це погана прикмета — можна спричинити образу людей на вас.
- Не давайте гостям те, що вам не смакує. Так можна залучити нещастя в дім. Варто переконатися, що все, що ви даєте гостям, подобається не лише їм, а й вам.
- Не можна приносити пустий посуд з балкона. Це може привернути у ваш дім невдачі та нещастя. Це пов’язано з тим, в давнину на Близькому Сході пустий посуд використовували для того, щоб збирати воду під час дощу. Тому зараз це вважається поганою прикметою.
- Не варто відпускати гостей, якщо на вулиці буря. Навіть якщо їм вже час йти, не можна цього робити. Так можна прикликати нещастя в дім. Краще зачекайте закінчення бурі.
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