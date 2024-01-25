Не сідайте на край столу та не пропонуйте гостинці: що не можна робити, коли вдома гості

Як можна накликати біди та нещастя в дім

Гості в багатьох культурах вважаються найважливішою частиною життя. Приймати їх у себе вдома — це честь для кожної родини. Раніше ми розповідали, чому не можна носити старі речі. Тепер поговоримо, що робити не варто, коли вдома гості за народними прикметами.

Існує безліч прикмет, що пов'язані з гостями. Також є багато заборон. Ними поділилися на Uaportal.

Що не можна робити, коли вдома гості

Не можна відпускати гостя, якщо він залишив щось важливе у вас вдома. Якщо гість забув гаманець чи гроші, він повинен повернутися та забрати це. Якщо ж він піде, забувши щось важливе це вважається поганою прикметою.

Коли у вас вдома гості, не варто сідати на край столу. Це вважається поганим знаком. Господар повинен сидіти по центрі стола. Це свідчить про гостинність та повагу до гостей.

Не можна виходити з дому, якщо гості ще не доїли. Це вважається неввічливим. А також це погана прикмета — можна спричинити образу людей на вас.

Не давайте гостям те, що вам не смакує. Так можна залучити нещастя в дім. Варто переконатися, що все, що ви даєте гостям, подобається не лише їм, а й вам.

Не можна приносити пустий посуд з балкона. Це може привернути у ваш дім невдачі та нещастя. Це пов’язано з тим, в давнину на Близькому Сході пустий посуд використовували для того, щоб збирати воду під час дощу. Тому зараз це вважається поганою прикметою.

Не варто відпускати гостей, якщо на вулиці буря. Навіть якщо їм вже час йти, не можна цього робити. Так можна прикликати нещастя в дім. Краще зачекайте закінчення бурі.

Раніше "Телеграф" розповідав про прикмети, пов’язані з першою повнею 2024 року. Вовчий місяць випадає на 25 січня та в цей день варто відмовитися від деяких звичних справ.