Накличете біду: чого не можна робити перед дорогою

Ми підкажемо, чого не варто робити перед дорогою

Подорож — це завжди хвилююче і незабутнє подія. Однак, щоб подорож пройшла успішно і без пригод, важливо дотримуватися деяких правил і прикмет.

У народі існує багато прикмет, пов'язаних з подорожами. Одні з них кажуть, що перед дорогою можна робити все, що завгодно, інші ж забороняють робити деякі речі, які можуть накликати біду.

Що не можна робити перед дорогою, згідно з прикметами

Не можна мити голову і стригтися. Вважається, що таким чином людина може "змити" свою удачу і захист.

Не можна лагодити одяг і взуття. Вважається, що таким чином людина може "розірвати" свою дорогу.

Не можна сваритися і кричати. Вважається, що таким чином людина може "накликати" на себе біду.

Не можна залишати вдома порожні посудини. Вважається, що таким чином людина може "забрати" удачу з дому.

Не можна йти в дорогу з порожніми руками. Вважається, що таким чином людина може "забрати" удачу з дому.

Не можна йти в дорогу в непарний день. Вважається, що в непарні дні дорога буде важкою і невдалою.

Не можна йти в дорогу в поганому настрої. Вважається, що в поганому настрої людина може накликати на себе біду.

Що робити, якщо потрібно порушити прикмету

Якщо ви вірите в прикмети, то перед тим, як порушити одну з них, подумайте, чи варто це робити. Якщо ви все ж вирішите порушити прикмету, то зробіть це з добрими намірами. Наприклад, можете попросити про благословення у Бога або у своєї ікони. Також можете прочитати молитву або заклинання, які захистять вас від біди.

Якщо ви не хочете вірити в прикмети, то просто дотримуйтесь правил безпеки, які допоможуть вам уникнути неприємностей в дорозі. Наприклад, не забувайте брати з собою аптечку, зарядний пристрій для телефону та інші необхідні речі. Також будьте обережні на дорозі і не порушуйте правил дорожнього руху.

Додаткові прикмети

Крім уже згаданих, існує ще багато інших прикмет, пов'язаних з подорожами. Ось кілька з них:

Якщо перед дорогою ви побачили павука, то це до багатства.

Якщо перед дорогою ви побачили змію, то це до перешкод.

Якщо перед дорогою ви побачили білого голуба, то це до удачі.

Якщо перед дорогою ви побачили чорного кота, то це до неприємностей.

Вірити в прикмети чи ні — це особиста справа кожного. Однак, дотримуючись деяких правил і прикмет, ви можете збільшити шанси на те, що ваша подорож буде успішною і приємною.

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