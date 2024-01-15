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Накличете біду: чого не можна робити перед дорогою

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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З дорогою пов'язано безліч прикмети (зображення створено за допомогою ШІ)
З дорогою пов'язано безліч прикмети (зображення створено за допомогою ШІ). Фото Телеграф

Ми підкажемо, чого не варто робити перед дорогою

Подорож — це завжди хвилююче і незабутнє подія. Однак, щоб подорож пройшла успішно і без пригод, важливо дотримуватися деяких правил і прикмет.

У народі існує багато прикмет, пов'язаних з подорожами. Одні з них кажуть, що перед дорогою можна робити все, що завгодно, інші ж забороняють робити деякі речі, які можуть накликати біду.

Що не можна робити перед дорогою, згідно з прикметами

  • Не можна мити голову і стригтися. Вважається, що таким чином людина може "змити" свою удачу і захист.
  • Не можна лагодити одяг і взуття. Вважається, що таким чином людина може "розірвати" свою дорогу.
  • Не можна сваритися і кричати. Вважається, що таким чином людина може "накликати" на себе біду.
  • Не можна залишати вдома порожні посудини. Вважається, що таким чином людина може "забрати" удачу з дому.
  • Не можна йти в дорогу з порожніми руками. Вважається, що таким чином людина може "забрати" удачу з дому.
  • Не можна йти в дорогу в непарний день. Вважається, що в непарні дні дорога буде важкою і невдалою.
  • Не можна йти в дорогу в поганому настрої. Вважається, що в поганому настрої людина може накликати на себе біду.

Що робити, якщо потрібно порушити прикмету

Якщо ви вірите в прикмети, то перед тим, як порушити одну з них, подумайте, чи варто це робити. Якщо ви все ж вирішите порушити прикмету, то зробіть це з добрими намірами. Наприклад, можете попросити про благословення у Бога або у своєї ікони. Також можете прочитати молитву або заклинання, які захистять вас від біди.

Якщо ви не хочете вірити в прикмети, то просто дотримуйтесь правил безпеки, які допоможуть вам уникнути неприємностей в дорозі. Наприклад, не забувайте брати з собою аптечку, зарядний пристрій для телефону та інші необхідні речі. Також будьте обережні на дорозі і не порушуйте правил дорожнього руху.

Додаткові прикмети

Крім уже згаданих, існує ще багато інших прикмет, пов'язаних з подорожами. Ось кілька з них:

  • Якщо перед дорогою ви побачили павука, то це до багатства.
  • Якщо перед дорогою ви побачили змію, то це до перешкод.
  • Якщо перед дорогою ви побачили білого голуба, то це до удачі.
  • Якщо перед дорогою ви побачили чорного кота, то це до неприємностей.

Вірити в прикмети чи ні — це особиста справа кожного. Однак, дотримуючись деяких правил і прикмет, ви можете збільшити шанси на те, що ваша подорож буде успішною і приємною.

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#Прикмети #езотерика-Телеграф