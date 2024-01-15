Накличете біду: чого не можна робити перед дорогою
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Ми підкажемо, чого не варто робити перед дорогою
Подорож — це завжди хвилююче і незабутнє подія. Однак, щоб подорож пройшла успішно і без пригод, важливо дотримуватися деяких правил і прикмет.
У народі існує багато прикмет, пов'язаних з подорожами. Одні з них кажуть, що перед дорогою можна робити все, що завгодно, інші ж забороняють робити деякі речі, які можуть накликати біду.
Що не можна робити перед дорогою, згідно з прикметами
- Не можна мити голову і стригтися. Вважається, що таким чином людина може "змити" свою удачу і захист.
- Не можна лагодити одяг і взуття. Вважається, що таким чином людина може "розірвати" свою дорогу.
- Не можна сваритися і кричати. Вважається, що таким чином людина може "накликати" на себе біду.
- Не можна залишати вдома порожні посудини. Вважається, що таким чином людина може "забрати" удачу з дому.
- Не можна йти в дорогу з порожніми руками. Вважається, що таким чином людина може "забрати" удачу з дому.
- Не можна йти в дорогу в непарний день. Вважається, що в непарні дні дорога буде важкою і невдалою.
- Не можна йти в дорогу в поганому настрої. Вважається, що в поганому настрої людина може накликати на себе біду.
Що робити, якщо потрібно порушити прикмету
Якщо ви вірите в прикмети, то перед тим, як порушити одну з них, подумайте, чи варто це робити. Якщо ви все ж вирішите порушити прикмету, то зробіть це з добрими намірами. Наприклад, можете попросити про благословення у Бога або у своєї ікони. Також можете прочитати молитву або заклинання, які захистять вас від біди.
Якщо ви не хочете вірити в прикмети, то просто дотримуйтесь правил безпеки, які допоможуть вам уникнути неприємностей в дорозі. Наприклад, не забувайте брати з собою аптечку, зарядний пристрій для телефону та інші необхідні речі. Також будьте обережні на дорозі і не порушуйте правил дорожнього руху.
Додаткові прикмети
Крім уже згаданих, існує ще багато інших прикмет, пов'язаних з подорожами. Ось кілька з них:
- Якщо перед дорогою ви побачили павука, то це до багатства.
- Якщо перед дорогою ви побачили змію, то це до перешкод.
- Якщо перед дорогою ви побачили білого голуба, то це до удачі.
- Якщо перед дорогою ви побачили чорного кота, то це до неприємностей.
Вірити в прикмети чи ні — це особиста справа кожного. Однак, дотримуючись деяких правил і прикмет, ви можете збільшити шанси на те, що ваша подорож буде успішною і приємною.
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