До чого загубити рукавички: 4 прикмети із сильним оберегом

Вони — захист не лише від холоду, а й від нечистої сили

Україну заморозило погодою на повну, тому відмовлятися від рукавичок у цей час було б повною дурістю. Проте через нашу неуважність нерідко буває, що ми губимо потрібний елемент зимового гардероба. У народі кажуть, що це не обіцяє нічого доброго.

Практично всі люди хоч раз у житті випадково губили рукавичку, або одразу дві. Згідно з народними прикметами, пише ukr.media, втрата такого аксесуара означає не дуже добрий знак, оскільки рукавички за старих часів вважалися цінним оберегом від злих духів і поганих людей.

До чого втратити рукавичку

На початку подорожі — до нещасть, хвороб та труднощів у дорозі. У процесі трудової діяльності – до невдач у запущеній справі. Доведеться витрачати багато сил на подолання перешкод. Незаміжня дівчина загубила рукавичку — до самотності на старості. Якщо загубила заміжня жінка — це до розлучення. Ділова людина втратила рукавичку — до появи несподіваних перешкод на шляху до прибутку, конфліктів із партнерами та труднощів із реалізацією товару.

Раніше ми писали, чому не можна дарувати капці на свято. Є багато народних прикмет про взуття.