Не стрижіть волосся сам собі: чому за прикметами не можна цього робити
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Прикмети та забобони, пов'язані з волоссям
Існує безліч прикмет, пов’язаних з волоссям. Часто вони несуть і негативні наслідки. Наші предки вірили, що волосся — це не просто елемент зовнішності. Воно також має різну символіку та значення.
Колись вважалося, що волосся зберігає у собі силу та досвід людини, яка його носить. Про це розповіли на obozrevatel.
Чому не можна стригти самого себе
Розчісування волосся перед сном — це не лише догляд за ним. У давнину вважалося, що це заняття звільнює від негативу, який зібрався за день та сприяє ясності розуму.
Також у давнину зістрижене волосся викидали у воду. Наші предки вірили, що так все погане, що є у житті, попливе разом з волоссям.
Найбільше забобонів пов’язано саме зі стрижкою волосся. Поганою прикметою вважалося доручати стрижку близьким родичам або робити це самому собі. Ця прикмета має дивне пояснення: самостійна стрижка зменшує тривалість життя, а стрижка, яку роблять родичі, сприяє сваркам з ними.
Така концепція ширилася серед тих, хто робив стрижку. Річ у тім, що енергія, яку несе у собі людина, залишається на волоссі. А той, хто стриже, може ворожити на ньому та принести негатив.
Раніше "Телеграф" розповідав, як залучити гроші в дім. Ми поділилися цікавими прикметами.