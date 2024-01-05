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Не стрижіть волосся сам собі: чому за прикметами не можна цього робити

Автор
Наталія Дума Наталія Дума
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Чи можна стригти самого себе
Чи можна стригти самого себе. Фото ukr.media

Прикмети та забобони, пов'язані з волоссям

Існує безліч прикмет, пов’язаних з волоссям. Часто вони несуть і негативні наслідки. Наші предки вірили, що волосся — це не просто елемент зовнішності. Воно також має різну символіку та значення.

Колись вважалося, що волосся зберігає у собі силу та досвід людини, яка його носить. Про це розповіли на obozrevatel.

Чому не можна стригти самого себе

Розчісування волосся перед сном — це не лише догляд за ним. У давнину вважалося, що це заняття звільнює від негативу, який зібрався за день та сприяє ясності розуму.

Також у давнину зістрижене волосся викидали у воду. Наші предки вірили, що так все погане, що є у житті, попливе разом з волоссям.

Найбільше забобонів пов’язано саме зі стрижкою волосся. Поганою прикметою вважалося доручати стрижку близьким родичам або робити це самому собі. Ця прикмета має дивне пояснення: самостійна стрижка зменшує тривалість життя, а стрижка, яку роблять родичі, сприяє сваркам з ними.

Така концепція ширилася серед тих, хто робив стрижку. Річ у тім, що енергія, яку несе у собі людина, залишається на волоссі. А той, хто стриже, може ворожити на ньому та принести негатив.

Раніше "Телеграф" розповідав, як залучити гроші в дім. Ми поділилися цікавими прикметами.

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#Забобони #Прикмети