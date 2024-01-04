Що віщує про початок білої смуги: які прикмети розкажуть про везіння

Прикмети та забобони про везіння

Мабуть, кожен мріє про те, щоб стати щасливим. Однак ми дуже рідко звертаємо увагу на дрібниці, що насправді є дуже важливими. Раніше ми розповідали, в які дні тижня не можна мити голову, щоб не втратити успіх. Тепер поговоримо про інші забобони, які

віщують удачу та щастя.

Варто краще знати прикмети, адже вони можуть нас багато про що попереджувати. Про це розповіли Факти.

Існують такі прикмети про успіх:

Якщо ви по дорозі побачили черв’яка, на вас чекає успіх на роботі. Також це означає, що угода, яку ви уклали напередодні, завершиться добре.

Якщо на вас сіло сонечко, чекайте в особистому житті успіху. Щойно ви помітили комаху на собі, її треба обережно зняти і відпустити, в слух сказавши, про що мрієте.

Якщо ви вранці випадково спіткнулися правою ногою, то вас переслідуватиме удача на кожному кроці. Неприємності будуть тікати від вас геть.

Якщо дорогою додому ви побачили триколірну кішку, це віщує везіння. А якщо пухнаста тваринка потреться об вашу ногу, це означає щастя.

Якщо в тарілку з їжею впала муха, вона принесла вам достаток. У вас буде з'явиться те, про що ви давно мріяли.

Раніше ми вже розповідали, чому поганою прикметою вважається побажання "спокійної ночі". Ми поділилися цікавими забобонами.