Щоб не відлякати удачу: у які дні тижня згідно з прикметами не можна міняти постільну білизну
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Наші пращури вірили в ці прикмети та забобони
В українській культурі існує багато народних прикмет та забобонів, які прийшли до нас від предків. Деякі з них ви могли чути від своїх мам та бабусь, наприклад, про те, в які дні не можна і можна міняти постільну білизну.
Як пише "Телеграф", згідно з віруваннями наших предків, "неправильний" день для зміни білизни може відлякати удачу з дому та привернути до нього сварки, бідність та невдачі.
В які дні не можна міняти постільну білизну — народні прикмети
Згідно з народними прикметами, не можна міняти постільну білизну в неділю. Це може призвести до безсоння та кошмарів уві сні.
Також не варто застилати чисту білизну у п’ятницю. Це може притягнути в життя невдачі та сварки.
Крім того, не рекомендується міняти постільну білизну і в дні великих церковних свят, щоб не відлякати удачу та багатство.
Які дні можна міняти постільну білизну — народні прикмети
Найкраще поміняти білизну в суботу, особливо, коли все прибирання в будинку вже зроблено. Тоді в домі завжди буде затишно і оселиться удача та благополуччя.
Також, щоб привернути удачу, можна застеляти чисту білизну по четвергах, це один із найсприятливіших днів для цього.
Що стосується прання, то найкраще прати постільну білизну у понеділки та вівторки. Перед пранням її краще вивернути навиворіт, це вбереже здоров’я домочадців і принесе достаток.
Раніше "Телеграф" розповідав, у які дні тижня не можна мити голову, щоб не втратити гроші та удачу. Народні прикмети та забобони про миття голови.