Призовете беду: чего нельзя делать перед дорогой

Мы подскажем, чего не стоит делать перед дорогой

Путешествие – это всегда волнующее и незабываемое событие. Однако, чтобы путешествие прошло успешно и без приключений, важно соблюдать некоторые правила и приметы.

В народе существует много примет, связанных с путешествиями. Одни говорят, что перед дорогой можно делать все, что угодно, другие же запрещают делать некоторые вещи, которые могут навлечь беду.

Что нельзя делать перед дорогой, согласно приметам

Нельзя мыть голову и стричься. Считается, что таким образом человек может "смыть" свою удачу и защиту.

Нельзя чинить одежду и обувь. Считается, что таким образом человек может "разорвать" свой путь.

Нельзя ссориться и кричать. Считается, что таким образом человек может "накликать" на себя беду.

Нельзя оставлять дома пустые сосуды. Считается, что таким образом человек может "унести" удачу из дома.

Нельзя идти в путь с пустыми руками. Считается, что таким образом человек может "унести" удачу из дома.

Нельзя идти в путь в нечетный день. Считается, что в нечетные дни дорога будет тяжелой и неудачной.

Нельзя идти в путь в плохом настроении. Считается, что в плохом настроении человек может навлечь на себя беду.

Что делать, если нужно нарушить примету

Если вы верите в приметы, то перед тем как нарушить одну из них, подумайте, стоит ли это делать. Если вы все же решите нарушить примету, то сделайте это с благими намерениями. Например, можете попросить о благословении у Бога или своей иконы. Также можете прочитать молитву или заклинания, которые оградят вас от беды.

Если вы не хотите верить в приметы, то просто соблюдайте правила безопасности, которые помогут вам избежать неприятностей в пути. К примеру, не забывайте брать с собой аптечку, зарядное устройство для телефона и другие необходимые вещи. Также будьте осторожны на дороге и не нарушайте правила дорожного движения.

Дополнительные приметы

Кроме уже упомянутых, существует еще много других примет, связанных с путешествиями. Вот несколько из них:

Если перед дорогой вы увидели паука, то это к богатству.

Если перед дорогой вы увидели змею, это к препятствиям.

Если перед дорогой вы увидели белого голубя, то это к удаче.

Если перед дорогой вы увидели чёрного кота, то это до неприятностей.

Верить в приметы или нет – это личное дело каждого. Однако, соблюдая некоторые правила и приметы, вы можете увеличить шансы на то, что ваше путешествие будет успешным и приятным.

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