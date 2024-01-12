Накличете негаразди: чому не можна ставити телевізор у спальні

Ми підкажемо, чому краще не ставити телевізор у спальні

Спальня — це місце для відпочинку та сну. Тут ми розслабляємося після важкого дня, набираємося сил і відновлюємося. Телевізор, з іншого боку, є джерелом яскравого світла та шуму, які можуть перешкоджати нормальному відпочинку.

За прикметами

У народі існує кілька прикмет, які забороняють ставити телевізор у спальні. Ось деякі з них:

Телевізор у спальні блокує фінансовий достаток і процвітання.

Телевізор у спальні призводить до сварок між подружжям, аж до розлучення.

Телевізор у спальні забирає всю позитивну енергію в будинку.

З наукової точки зору

Наукові дослідження показали, що яскраве світло, яке випромінює телевізор, може порушувати вироблення мелатоніну, гормону, який відповідає за сон. Мелатонін виробляється в темряві, тому телевізор у спальні може ускладнити засинання і зробити сон менш спокійним.

Крім того, шум, який створює телевізор, також може перешкоджати нормальному відпочинку. Шум може викликати стрес і занепокоєння, що також може ускладнити засинання.

Якщо ви хочете добре виспатися і налаштуватися на позитивний настрій, то краще відмовитися від телевізора у спальні. Якщо ви все ж таки хочете дивитися телевізор у спальні, то намагайтеся робити це в денний час, коли ви не збираєтеся спати.

Якщо ви вже поставили телевізор у спальні, то ось кілька порад, які допоможуть вам зменшити його вплив на ваш сон:

Вимкніть телевізор за годину до сну.

Встановіть на телевізорі темний режим, щоб зменшити яскравість.

Зменшіть гучність телевізора.

Помістіть телевізор у кут спальні, щоб він не заважав вам засинати.

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