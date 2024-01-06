Як можна накликати біду, подивившись у дзеркало перед сном

Дзеркало — зв'язок між нашим та потойбічним світом

Мабуть, для кожної людини подивитися перед сном у дзеркало — звичка. Це приємний ритуал особливо для жінок. Однак за народними прикметами цього робити не можна. Раніше ми розповідали про прикмети про голку. Тепер поговоримо про дзеркало.

Власне відображення, яке ви побачили перед сном, може нести у собі негативне значення. Про це розповіли на life-ukr.uaportal.

Річ у тім, що дзеркало — так званий портал у потойбічний світ. Вважалося, що після заходу сонця злі сили можуть погано впливати на людей, що бачать своє відображення.

Також примети радять забрати дзеркала, що стоять у спальні. Особливо, якщо вони знаходяться навпроти ліжка. Краще, щоб спляча людина не відображалася у дзеркалі, оскільки це може притягнути негативну енергетику.

Цими прикметами можна знехтувати, якщо мова йде про вечірній догляд та процедури гігієни. Якщо ви дивитеся у дзеркало для того, щоб вмитися, почистити зуби, можна не переживати. Ці забобони пов’язані з дзеркалами, які розташовані у спальні та не пов’язані з важливими рутинними справами.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому не можна прати одяг зранку. Ми поділилися цікавими прикметами.