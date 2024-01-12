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Призовете невзгоды: почему нельзя ставить телевизор в спальне

Автор
Мария Цихоцкая Мария Цихоцкая
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Телевизор в спальне лучше не ставить (изображение создано с помощью ИИ)
Телевизор в спальне лучше не ставить (изображение создано с помощью ИИ). Фото Телеграф

Мы подскажем, почему лучше не ставить телевизор в спальне

Спальня – это место для отдыха и сна. Здесь мы расслабляемся после тяжелого дня, набираемся сил и восстанавливаемся. Телевизор, с другой стороны, является источником света и шума, которые могут препятствовать нормальному отдыху.

По приметам

В народе существует несколько примет, запрещающих ставить телевизор в спальне. Вот некоторые из них:

  • Телевизор в спальне блокирует финансовое состояние и процветание.
  • Телевизор в спальне приводит к ссорам между супругами, вплоть до развода.
  • Телевизор в спальне уносит всю положительную энергию в доме.

С научной точки зрения

Научные исследования показали, что яркий свет, излучающий телевизор, может нарушать выработку мелатонина, отвечающего за сон гормона. Мелатонин производится во тьме, поэтому телевизор в спальне может усложнить засыпание и сделать сон менее спокойным.

Кроме того, шум, создаваемый телевизором, также может препятствовать нормальному отдыху. Шум может вызвать стресс и беспокойство, что также может осложнить засыпание.

Если вы хотите хорошо выспаться и настроиться на положительное настроение, лучше отказаться от телевизора в спальне. Если вы все же хотите смотреть телевизор в спальне, старайтесь делать это в дневное время, когда вы не собираетесь спать.

Если вы уже поставили телевизор в спальне, то вот несколько советов, которые помогут вам снизить его влияние на ваш сон.

  • Выключите телевизор за час до сна.
  • Установите темный режим на телевизоре, чтобы уменьшить яркость.
  • Уменьшите громкость телевизора.
  • Поместите телевизор в угол спальни, чтобы он не мешал вам засыпать.

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