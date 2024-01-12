Призовете невзгоды: почему нельзя ставить телевизор в спальне

Мы подскажем, почему лучше не ставить телевизор в спальне

Спальня – это место для отдыха и сна. Здесь мы расслабляемся после тяжелого дня, набираемся сил и восстанавливаемся. Телевизор, с другой стороны, является источником света и шума, которые могут препятствовать нормальному отдыху.

По приметам

В народе существует несколько примет, запрещающих ставить телевизор в спальне. Вот некоторые из них:

Телевизор в спальне блокирует финансовое состояние и процветание.

Телевизор в спальне приводит к ссорам между супругами, вплоть до развода.

Телевизор в спальне уносит всю положительную энергию в доме.

С научной точки зрения

Научные исследования показали, что яркий свет, излучающий телевизор, может нарушать выработку мелатонина, отвечающего за сон гормона. Мелатонин производится во тьме, поэтому телевизор в спальне может усложнить засыпание и сделать сон менее спокойным.

Кроме того, шум, создаваемый телевизором, также может препятствовать нормальному отдыху. Шум может вызвать стресс и беспокойство, что также может осложнить засыпание.

Если вы хотите хорошо выспаться и настроиться на положительное настроение, лучше отказаться от телевизора в спальне. Если вы все же хотите смотреть телевизор в спальне, старайтесь делать это в дневное время, когда вы не собираетесь спать.

Если вы уже поставили телевизор в спальне, то вот несколько советов, которые помогут вам снизить его влияние на ваш сон.

Выключите телевизор за час до сна.

Установите темный режим на телевизоре, чтобы уменьшить яркость.

Уменьшите громкость телевизора.

Поместите телевизор в угол спальни, чтобы он не мешал вам засыпать.

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