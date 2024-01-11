Щоб не втратити багатство та любов: народні прикмети, що не можна робити з подушками

Є багато прикмет та забобонів про подушки

В українській культурі існує безліч прикмет та забобонів, що стосуються різних сфер нашого життя. Наші пращури вірили в прикмети і передали їх нам через покоління. Ми вже розповідали, коли потрібно виносити ялинку за народними прикметами, а сьогодні ділимося, що не можна робити з подушками в домі.

Є багато народних прикмет, пов’язаних зі сном та подушками, пише meta.ua. Наші предки вважали сон чи не порталом у потойбіччя, тому дуже трепетно ставилися до всього, що з ним пов’язано.

Народні прикмети, що не можна робити з подушками

Одна із прикмет каже, що не можна спати на двох подушках. Для неодружених людей це обіцяє самотність і втрату любові, для заміжніх жінок — проблеми в сім’ї, а для чоловіків — втрату грошей.

Не можна сидіти на подушках, на яких ви спите. Це може накликати біду та бідність у ваш дім. Тільки в одному випадку сидіти на подушках можна – молодятам на весіллі.

Не можна класти подушки на стіл, це до невдач, втрат та нещасть у домі.

Наші пращури знали, що подушка — це суто індивідуальна річ. Вони вірили, що якщо спати на чужій подушці, то можна накликати на себе проблеми та негаразди попереднього власника.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна накликати лихо, подивившись у дзеркало перед сном. До чого може привести милування собою у дзеркалі вночі.