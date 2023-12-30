Що не можна робити у 2024 році, щоб не накликати біду

Ми підкажемо, як не зіпсувати собі наступаючий рік

Новий рік — це час нових починань і змін. Однак, щоб рік був вдалим, важливо дотримуватися певних правил і заборон. У народних повір'ях існує багато прикмет, які розповідають про те, що не можна робити у новому році, щоб не накликати біду.

Ось кілька найпоширеніших заборон, яких слід дотримуватися у 2024 році:

Не можна зустрічати Новий рік у брудному будинку. Це може призвести до матеріальних проблем і сварок у сім'ї. Тому перед святом обов'язково приберіть у будинку і зробіть генеральне прибирання.

Не можна скаржитися на своє життя у Новий рік. Це може призвести до того, що всі ваші проблеми тільки посиляться. Навпаки, намагайтеся думати про хороше і загадуйте бажання, які обов'язково здійсняться.

Не можна бити посуд. Це вважається поганою прикметою, яка може призвести до сварок і негараздів. Якщо ви випадково розбили посуд, обов'язково скажіть: "Гроші на щастя".

Не можна сідати на стіл. Це вважається неповагою до свята і може призвести до фінансових проблем.

Не можна давати в борг гроші у Новий рік. Це може призвести до того, що ви будете весь рік у боргах.

Не можна виходити з дому без головного убору. Це може призвести до хвороби.

Не можна залишати на столі недоїдки.

Не можна давати комусь гроші. Це може призвести до того, що ви весь рік будете бідувати.

Крім цих загальних заборон, існують і інші прикмети, які стосуються конкретних дій і предметів. Ось деякі з них:

Не можна стригти волосся у Новий рік. Це може призвести до втрати грошей.

Не можна викидати старі речі. Це може призвести до того, що ви викинете своє щастя.

Не можна приносити у будинок нові речі до 14 січня. Це може призвести до сварок і негараздів.

Не можна дарувати ножі. Це вважається поганою прикметою, яка може призвести до сварок.

Не можна давати комусь свій одяг. Це може призвести до того, що ви передасте йому свої проблеми.

Якщо ви будете дотримуватися цих заборон, то зможете захистити себе від біди і забезпечити собі вдалий рік.

Не варто надто серйозно ставитися до прикмет. Однак, якщо ви вірите в них, то краще дотримуватися цих заборон, щоб уникнути неприємностей.

Нагадаємо, Телеграф вже писав, про шість речей, які потрібно викинути з дому перед Новим роком, щоб притягнути щастя та удачу.