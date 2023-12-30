Що не можна робити у 2024 році, щоб не накликати біду
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Ми підкажемо, як не зіпсувати собі наступаючий рік
Новий рік — це час нових починань і змін. Однак, щоб рік був вдалим, важливо дотримуватися певних правил і заборон. У народних повір'ях існує багато прикмет, які розповідають про те, що не можна робити у новому році, щоб не накликати біду.
Ось кілька найпоширеніших заборон, яких слід дотримуватися у 2024 році:
- Не можна зустрічати Новий рік у брудному будинку. Це може призвести до матеріальних проблем і сварок у сім'ї. Тому перед святом обов'язково приберіть у будинку і зробіть генеральне прибирання.
- Не можна скаржитися на своє життя у Новий рік. Це може призвести до того, що всі ваші проблеми тільки посиляться. Навпаки, намагайтеся думати про хороше і загадуйте бажання, які обов'язково здійсняться.
- Не можна бити посуд. Це вважається поганою прикметою, яка може призвести до сварок і негараздів. Якщо ви випадково розбили посуд, обов'язково скажіть: "Гроші на щастя".
- Не можна сідати на стіл. Це вважається неповагою до свята і може призвести до фінансових проблем.
- Не можна давати в борг гроші у Новий рік. Це може призвести до того, що ви будете весь рік у боргах.
- Не можна виходити з дому без головного убору. Це може призвести до хвороби.
- Не можна залишати на столі недоїдки.
- Не можна давати комусь гроші. Це може призвести до того, що ви весь рік будете бідувати.
Крім цих загальних заборон, існують і інші прикмети, які стосуються конкретних дій і предметів. Ось деякі з них:
- Не можна стригти волосся у Новий рік. Це може призвести до втрати грошей.
- Не можна викидати старі речі. Це може призвести до того, що ви викинете своє щастя.
- Не можна приносити у будинок нові речі до 14 січня. Це може призвести до сварок і негараздів.
- Не можна дарувати ножі. Це вважається поганою прикметою, яка може призвести до сварок.
- Не можна давати комусь свій одяг. Це може призвести до того, що ви передасте йому свої проблеми.
Якщо ви будете дотримуватися цих заборон, то зможете захистити себе від біди і забезпечити собі вдалий рік.
Не варто надто серйозно ставитися до прикмет. Однак, якщо ви вірите в них, то краще дотримуватися цих заборон, щоб уникнути неприємностей.
Нагадаємо, Телеграф вже писав, про шість речей, які потрібно викинути з дому перед Новим роком, щоб притягнути щастя та удачу.