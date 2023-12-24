Щоб рік був багатим та вдалим: прикмети на Різдво, у які вірили наші предки

Найцікавіші прикмети та забобони на Різдво

Цього року українці відзначатимуть Різдво 25 грудня. З цим святом пов’язано багато прикмет і забобонів, які прийшли до нас із давніх-давен. Ми вже розповідали, що заборонено робити 24 грудня, а сьогодні ділимося найцікавішими прикметами та забобонами на Святвечір та Різдво.

Як пише "Телеграф", є деякі прикмети та традиції, щоб привернути до свого дому удачу, достаток та щастя. Пропонуємо дізнатися про них детальніше.

Прикмети та забобони на Святвечір та Різдво

На різдвяний стіл ставили пироги із захованою монеткою, кому траплялася монета, той буде багатим та щасливим весь рік.

У Святвечір люди спостерігали за небом — якщо воно було ясним і зоряним, то рік буде багатим і врожайним.

Якщо вранці на Різдво йшов сніг — це вважалося гарною прикметою, яка пророкувала вдалий рік і примноження багатства.

Наші пращури вірили, що Різдво потрібно зустрічати у світлому одязі, тоді в будинку буде достаток благополуччя.

Вважалося, що Різдво — гарний момент для великих покупок, тоді ця покупка добре служитиме вам.

На Різдво в будинку прийнято запалювати багато свічок, це до статку та благополуччя.

На Святвечір та на Різдво господарі повинні досхочу нагодувати домашніх тварин і по можливості підгодовувати бродячих котів та собак, це обіцяло гроші успіх.

Раніше "Телеграф" розповідав про різдвяні ворожіння на Різдво. Як провести ритуали ворожінь на виконання бажань та багатство.