Мороз — до спекотного літа, завірюха — до ранньої весни: прикмети про погоду на Різдво

Якщо на Різдво є молодик — це не найкращий розклад для багатьох

За новим церковним календарем, 25 грудня православні християни та греко-католики відзначають Різдво Христове. З цією важливою подією пов’язано безліч обрядів, традицій та народних прикмет.

Цього особливого дня заведено збиратися всією сім’єю за святковим столом. Історично люди звертали увагу на різні події та знаки у це світле свято. Саме народні прикмети на Різдво віщували, яким чином мине не лише сам день, а й весь наступний рік.

"Телеграф" зібрав чимало народних прикмет про погоду в Різдво Христове. Деякі з них виникли нещодавно, тоді як інші пішли з далекого минулого.

Народні прикмети про погоду у Різдво

Стоїть цього дня на вулиці міцний мороз — до спекотного літа.

Якщо на Різдво буде відлига – це провісник холодної весни.

Завиває завірюха — весна буде рання.

Ясний день на Різдво — до хорошого врожаю на полях.

Вирує хуртовина — до багатого врожаю меду.

Свято випало на молодик — урожаю не чекай зовсім.

Якщо на Різдво кіт згорнувся в клубок — чекай на морози.

Кішка дере кігтями стіни — найближчим часом погода зіпсується.

Зазначимо, що той, хто бажає зберегти удачу та щастя для себе та своєї сім’ї, повинен дотримуватися певних традицій. Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити на Різдво Христове 25 грудня.