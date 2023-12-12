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Шість речей, які потрібно викинути з дому перед Новим роком, щоб притягнути щастя та удачу

Автор
Марія Ціхоцька
Дата публікації
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Автор
Перед Новим роком варто викинути всі речі, які притягують негатив (зображення створено із застосуванням ШІ) Новина оновлена 12 грудня 2023, 18:03
Перед Новим роком варто викинути всі речі, які притягують негатив (зображення створено із застосуванням ШІ)

Напередодні Нового року варто позбутись від старих та поламаних речей, які несуть в собі негативну енергію

Новий рік — це час очищення і початку нового життя. Тому перед святами прийнято прибирати в будинку і позбавлятися від усього зайвого і непотрібного. Це допоможе не тільки звільнити місце для нового, але і позбутися від негативу, який накопичувався протягом року.

Які речі потрібно викинути з дому перед Новим роком?

  • Непотрібний одяг і взуття. Якщо ви не носите річ більше року, то вона не приносить вам користі і лише захаращує простір. Крім того, вважається, що старий одяг може притягувати до вас негатив.
  • Зіпсовані речі. Якщо у вас є посуд із тріщинами, меблі з дірками або будь-які інші пошкоджені речі, то їх потрібно обов'язково викинути. Зіпсовані речі не тільки некрасиві, але і можуть негативно впливати на ваше життя.
  • Старі документи. Якщо у вас є документи, термін зберігання яких закінчився, то їх потрібно віддати в архів або викинути. Старі документи можуть лише захаращувати простір і заважати вам.
  • Брудна і порвана постільна білизна. Постільна білизна — це важлива частина вашого будинку, тому вона повинна бути чистою і охайною. Якщо у вас є постільна білизна у неналежному стані, то її потрібно обов'язково замінити.
  • В'юнки і павутина. В'юнки і павутина — це символи негативу. Тому, якщо вони є у вас вдома, то їх потрібно обов'язково прибрати.
  • Висохлі квіти. Засохлі квіти — це символ смерті і розлуки. Тому, якщо у вас вдома є засохлі квіти, то їх потрібно обов'язково викинути.

Крім того, перед Новим роком рекомендується викинути всі речі, які нагадують вам про неприємні події або людей. Вони можуть викликати у вас негативні емоції і заважати вам рухатися вперед.

Як очистити будинок від негативу?

Окрім того, що потрібно викинути з дому непотрібні речі, перед Новим роком рекомендується провести ритуал очищення будинку від негативу. Для цього можна використовувати такі методи:

  • Прибирання. Прибирання будинку — це не просто спосіб позбутися від сміття, але і спосіб очистити простір від негативної енергії. Тому, коли ви прибираєте вдома перед Новим роком, не забудьте про духовне очищення. Подумайте про все хороше, що було в вашому житті в цьому році, і побажати собі всього найкращого в новому році.
  • Використання ароматичних паличок. Ароматичні палички допомагають очистити простір від негативу і створити позитивну атмосферу. Ви можете використовувати будь-які аромати, які вам подобаються.
  • Використання свічок. Свічки — це символ світла і добра. Тому, коли ви запалюєте свічки в будинку перед Новим роком, ви створюєте захист від негативу.
  • Використання музики. Музика допомагає створити позитивний настрій і очистити простір від негативу. Ви можете включити вдома будь-яку музику, яка вам подобається.

Щоб очистити будинок від негативу перед Новим роком, важливо зробити це з чистими помислами і позитивним настроєм. Якщо ви будете робити це з любов'ю до себе і до свого будинку, то це допоможе вам створити в домі атмосферу щастя і радості.

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