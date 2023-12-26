Не даруйте капці на свято: які ще негативні прикмети говорять про взуття

Також дізнайтеся, чому не можна одягати нове взуття на важливий захід

Взуття, подібно до багатьох інших речей, поглинає енергію свого власника. Існує безліч народних забобонів, що стосуються взуття, включаючи як позитивні, і негативні.

Неможливо уявити своє життя без взуття, оскільки сучасній людині доводиться багато часу проводити на ногах. Саме тому з цим аксесуаром пов’язано стільки народних прикмет та повір’їв. З усім тим, насамперед важливо усвідомлювати негативні наслідки недбалого ставлення до своєї улюбленої пари.

Що не можна робити із взуттям

Одягати нове взуття на важливий захід – до невдачі.

Черевики на столі – до сварки.

Отримати капці у подарунок – до сварки з людиною, яка їх подарувала.

Наступити на гайку або цвях – до клопоту.

Взуття скрипить – ви когось образили.

Діряве взуття в шафі – до хвороб.

Чоботи на босу ногу – до несподіваної втрати близької людини.

Чужа людина миє ваше взуття – проблеми в особистому житті.

Зламати каблук – на нещастя.

Собака погриз взуття – до сварки.

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