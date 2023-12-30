Что нельзя делать в 2024 году, чтобы не навлечь беду

Мы подскажем, как не испортить себе наступающий год

Новый год – это время новых начинаний и перемен. Однако чтобы год был удачным, важно соблюдать определенные правила и запреты. В народных поверьях существует много примет, рассказывающих о том, что нельзя делать в новом году, чтобы не навлечь беду.

Вот несколько самых распространенных запретов, которые следует соблюдать в 2024 году:

Нельзя встречать Новый год в грязном доме. Это может привести к материальным проблемам и ссорам в семье. Поэтому перед праздником обязательно уберите в доме и сделайте генеральную уборку.

Нельзя жаловаться на свою жизнь в Новый год. Это может привести к тому, что все ваши проблемы только усугубятся. Напротив, старайтесь думать о хорошем и загадывайте желания, которые обязательно исполнятся.

Нельзя бить посуду. Это считается плохой приметой, которая может привести к ссорам и невзгодам. Если вы случайно разбили посуду, обязательно скажите: "Деньги к счастью".

Нельзя садиться на стол. Это считается неуважением к празднику и может привести к финансовым проблемам.

Нельзя давать взаймы деньги в Новый год. Это может привести к тому, что вы будете весь год в долгах.

Нельзя выходить из дома без головного убора. Это может привести к болезни.

Нельзя оставлять на столе объедки.

Нельзя давать кому-то деньги. Это может привести к тому, что вы весь год будете бедствовать.

Кроме этих общих запретов, существуют и другие приметы, относящиеся к конкретным действиям и предметам. Вот некоторые из них:

Нельзя стричь волосы в Новый год. Это может привести к потере денег.

Нельзя выбрасывать старые вещи. Это может привести к тому, что вы выкинете свое счастье.

Нельзя приносить в здание новые вещи до 14 января. Это может привести к ссорам и невзгодам.

Нельзя дарить ножи. Это считается плохой приметой, которая может привести к ссорам.

Нельзя давать кому-то свою одежду. Это может привести к тому, что вы передадите ему свои проблемы.

Если вы будете соблюдать эти запреты, то сможете оградить себя от беды и обеспечить себе удачный год.

Не стоит слишком серьезно относиться к приметам. Однако, если вы верите в них, то лучше соблюдать эти запреты, чтобы избежать неприятностей.

Напомним, Телеграф уже писал, о шести вещах, которые нужно выбросить из дома перед Новым годом, чтобы привлечь счастье и удачу.