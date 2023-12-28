Що заборонено робити у новорічну ніч: цікаві прикмети та дивні забобони

А ви знали про ці забобони?

В українській культурі існує багато забобонів та народних прикмет, у які вірили наші предки. Багато прикмет від мам і бабусь перейшли і до нас, і пов’язані вони також зі святами. Ми вже розповідали, чому першим у Новий рік має прийти чоловік, а сьогодні ділимося прикметами та забобонами на новорічну ніч.

"Телеграф" зібрав найцікавіші народні прикмети, а також дивні та дивовижні забобони наших предків, пов’язані з новорічною ніччю.

Прикмети та забобони, що не можна робити у новорічну ніч

У новорічну ніч не можна сумувати та відмовлятися від святкування, інакше рік буде невдалим.

У новорічну ніч не можна сперечатися з родичами, лаятися та скандалити з людьми поряд — цілий рік пройде у сварках.

Заборонено плакати у новорічну ніч — це привертає хвороби.

Щоб весь рік був благополучним, треба прибрати у будинку та зустрічати Новий рік у чистоті.

При цьому прибирання краще зробити вдень, а ввечері 31 грудня заборонено прибирати, виносити сміття, прати речі та інше.

До новорічної ночі треба віддати всі борги і навіть позичені речі та предмети, інакше потім весь рік пройде у боргах.

Також напередодні Нового року не можна давати людям у борг, навіть якщо це близькі чи друзі краще чемно відмовити

У новорічну ніч потрібно простити всіх кривдників і не нести із собою образ у новий рік.

Раніше "Телеграф" розповідав про новорічні прикмети. Дізнайтеся, що робити, щоб залучити щастя та гроші.