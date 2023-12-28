Что запрещено делать в новогоднюю ночь: интересные приметы и странные суеверия

А вы знали об этих суевериях?

В украинской культуре существует много суеверий и народных примет, в которые верили наши предки. Многие приметы от мам и бабушек перешли и к нам, и связаны они также и с праздниками. Мы уже рассказывали, почему первым в Новый год должен прийти мужчина, а сегодня делимся приметами и суевериями на новогоднюю ночь.

"Телеграф" собрал самые интересные народные приметы, а также странные и удивительные суеверия наших предков, связанные с новогодней ночью.

Приметы и суеверия, что нельзя делать в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь нельзя грустить и отказываться от празднования, иначе год будет неудачным.

В новогоднюю ночь нельзя спорить с родственниками, ругаться и скандалить с людьми рядом — весь год пройдет в ссорах.

Запрещено плакать в новогоднюю ночь, это привлекает болезни.

Чтобы весь год был благополучным, нужно убрать в доме и встречать Новый год в чистоте.

При этом, уборку лучше сделать днем, а вечером 31 декабря запрещено убирать, выносить мусор, стирать вещи и прочее.

К новогодней ночи нужно отдать все долги и даже одолженные вещи и предметы, иначе потом весь год пройдет в долгах.

Также в преддверии Нового года нельзя давать людям в долг, даже если это близкие или друзья лучше вежливо отказать

В новогоднюю ночь нужно простить всех обидчиков и не нести с собой обиды в новый год.

Ранее "Телеграф" рассказывал о новогодних приметах. Узнайте, что делать, чтобы привлечь счастье и деньги.