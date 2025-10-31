Голі сукні завжди були у моді. Хто зі знаменитостей "роздягався" на червоній доріжці — найсміливіші образи (фото)

Сідні Свіні обійшла відому модель у сукні, яка "поклала край усім голим сукням"

Американська актриса Сідні Свіні, яка зіграла в серіалі "Ейфорія" та фільмі "Люблю тебе ненавидіти", є не першою, хто розбурхав публіку провокаційними виходами у "голій" сукні.

Що потрібно знати:

"Голі" сукні залишаються найпомітнішим трендом на червоній доріжці

Легендарне вбрання Мерилін Монро продовжує надихати сучасних акторок

Дакота Джонсон і Белла Гадід регулярно шокують публіку прозорими сукнями на фестивалях

Нова зірка Голлівуду Сідні Свіні переплюнула всіх

Червона доріжка давно перестала бути просто подіумом для вечірнього вбрання — сьогодні це простір, де мода, сміливість та самовираження зливаються докупи. І ніщо не привертає увагу так, як "гола" сукня — прозора, мерехтлива, що ледве прикриває тіло.

На межі провокації у "голих" сукнях

Мерилін Монро вважається прародителькою цього модного провокаційного тренду. Її культова сукня, посипана стразами, стала символом сміливості жінки, яка не боялася бути бажаною. Саме у ній зірка у 1962 році співала Happy Birthday, Mr. President.

Фото: Getty Images

Легендарна "гола" сукня продовжує дивувати. Вона багаторазово переходила з рук до рук на аукціонах, і з кожним новим продажем її вартість неухильно зростає — від 4,8 мільйона доларів і вище.

Фото: Getty Images

Зірка "50 відтінків сірого" Дакота Джонсон вибирає витончену провокацію. Наприклад, на Венеціанському кінофестивалі 2021 року вона вийшла у повністю прозорій сукні від Gucci з ланцюжками.

Фото: Getty Images

У лютому 2024 року знаменитість привернула до себе усі погляди на прем’єрі фільму "Мадам Павутина" у Лос-Анджелесі. Для цього виходу актриса зупинила вибір на довгій в’язаній сукні до підлоги. Блискучі деталі надали образу особливого сяйва. Хоча вбрання було повністю прозорим, Джонсон виглядала елегантно, без вульгарності.

Фото: Getty Images

У вересні 2025 року актриса з’явилася на кінофестивалі у Цюріху в прозорій сукні Gucci, виконаній у насиченому синьому кольорі.

Фото: Getty Images

У 2024-му на Каннський кінофестиваль супермодель Белла Гадід з’явилася у майже прозорій сукні від Saint Laurent, яку журналісти сміливо назвали "naked dress to end all naked dresses" ("гола сукня, яка поклала край усім голим сукням").

Фото: Getty Images

Однак ЗМІ помилилися з тим, що Гадід більше ніхто не зможе перевершити у провокаційності. Секс-символ нового покоління Сідні Свіні вже цього жовтня зуміла затьмарити модель у всіх сенсах. 28-річна зірка "Ейфорії" є однією з тих актрис Голлівуду, хто може похвалитися пишним бюстом, і Сідні цим чудово користується.

Фото: Getty Images

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у 2024 році Сідні Свіні вразила вбранням з величезним декольте. Це сталося у "Вечірньому шоу з Джиммі Феллоном".