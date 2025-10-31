Часто у відвертих вбраннях на публіці: що відомо про Сідні Свіні, яка засвітила груди в "голій" сукні

Сідні Свіні — зірка багатьох голлівудських фільмів

Американська акторка та продюсерка Сідні Свіні, відома за ролями в серіалах "Ейфорія" та "Білий лотос" знову привернула увагу публіки відвертим вбранням. Зірка з’явилася на заході Variety Power of Women у прозорій сукні, що викликало хвилю обговорень у мережі.

Що варто знати

Сідні Свіні нещодавно з'явилася на публіці у повністю прозорій сукні

Акторка — зірка фільмів "Мадам павутина", "Люблю тебе ненавидіти" тощо

Вона нерідко обирає для червоних хідників відверті сукні, які підкреслюють її пишні груди

Під час свого останнього виходу акторка була вдягнена в "оголену" сукню. Оскільки захід — щорічна ініціатива журналу Variety, присвячена жінкам, які роблять внесок у розвиток кіноіндустрії та благодійних проєктів, це викликало різні реакції у мережі. Одні хвалили її за сміливість, а інші заявляли, що вибір сукні недоречний для такого заходу.

Сідні Свіні. Фото: Getty Images

Зірка народилася 12 вересня 1997 року в Спокані (штат Вашингтон, США). Зараз їй 28 років. Широку популярність дівчина отримала після ролі в серіалі "Ейфорія" від HBO. Також Сідні Свіні знімалася у романтичній комедії "Люблю тебе ненавидіти" та супергеройському фільмі від Marvel "Мадам павутина".

Акторка вже неодноразово з’являлася на червоних доріжках у відвертих сміливих образах, що підкреслюють її фігуру. Наприклад, її зовнішній вигляд на 2025 Emmy Awards — сукня від Oscar de la Renta яскраво червоного кольору з глибоким декольте.

Сідні Свіні. Фото: Getty Images

Для Міжнародного кінофестивалю в Торонто в вересні 2025 року акторка також обрала вбрання, яке підкреслило її пишні груди та струнку талію. Сідні вдягла корсетний піджак з глибоким декольте та прозорою нижньою частиною.

Сідні Свіні на кінофестивалі в Торонто. Фото: Getty Images

На одному із американських шоу акторка з'явилася в обтислій червоній сукні, яку доповнила помадою в тон вбрання. Для прем’єри фільму "Мадам павутина" Свіні обрала довгу сукню в підлогу без бретель із декольте.

Сідні Свіні. Фото: Getty Images

Сідні Свіні на прем'єрі фільму "Мадам павутина". Фото:

Попри те, що на екранах дівчина виглядає високою, у житті Сідні досить мініатюрна. Її зріст — 161 сантиметр, а вага — приблизно 53 кілограми.

