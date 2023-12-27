Новорічні прикмети: що робити, щоб привернути щастя та гроші

Що варто зробити перед Новим роком, щоб залучити гроші

Наступає рік Зеленого Дерев’яного Дракона. Є певні повір’я, як його правильно зустріти та що робити, щоб гроші лилися до вас рікою. А раніше ми вже розповідали, що категорично заборонено робити в наступному, високосному році.

Варто дотримуватись деяких правил та прикмет під час проводжання старого року, аби в наступному супроводжувала удача. Про це розповіли на ТСН.

Як провести старий рік

Виконайте все, що обіцяли, віддайте всі борги та спробуйте розв'язати фінансові проблеми до кінця року.

Все, що почали робити торік, варто довести до кінця.

Пробачте всім, відпустіть образи та помиріться з тими, з ким сварилися.

Варто залишити двері відчиненими за кілька хвилин до опівночі 31 грудня, щоб зустріти новий рік з відчиненим серцем.

Прикмети на привернення грошей

Для того, щоб гроші текли рікою в ваше життя, поставте біля дверей миску з монетами, а під килим покладіть одну копійку.

Щоб мати фінансову вигоду, треба перед новим роком заповнити цукорницю цукром повністю.

Прикрасьте ялинку купюрою та цукерками.

Раніше "Телеграф" розповідав, де не можна зберігати гроші. Ми поділилися, які місця в будинку притягують бідність.