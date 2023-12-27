Новорічні прикмети: що робити, щоб привернути щастя та гроші
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Що варто зробити перед Новим роком, щоб залучити гроші
Наступає рік Зеленого Дерев’яного Дракона. Є певні повір’я, як його правильно зустріти та що робити, щоб гроші лилися до вас рікою. А раніше ми вже розповідали, що категорично заборонено робити в наступному, високосному році.
Варто дотримуватись деяких правил та прикмет під час проводжання старого року, аби в наступному супроводжувала удача. Про це розповіли на ТСН.
Як провести старий рік
- Виконайте все, що обіцяли, віддайте всі борги та спробуйте розв'язати фінансові проблеми до кінця року.
- Все, що почали робити торік, варто довести до кінця.
- Пробачте всім, відпустіть образи та помиріться з тими, з ким сварилися.
- Варто залишити двері відчиненими за кілька хвилин до опівночі 31 грудня, щоб зустріти новий рік з відчиненим серцем.
Прикмети на привернення грошей
- Для того, щоб гроші текли рікою в ваше життя, поставте біля дверей миску з монетами, а під килим покладіть одну копійку.
- Щоб мати фінансову вигоду, треба перед новим роком заповнити цукорницю цукром повністю.
- Прикрасьте ялинку купюрою та цукерками.
Раніше "Телеграф" розповідав, де не можна зберігати гроші. Ми поділилися, які місця в будинку притягують бідність.