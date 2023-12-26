12 ефективних способів зіпсувати собі Новий рік: забобони, які варто знати
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Щоб не мати проблем з негативною енергією, треба уникати деяких дій
Новий рік — це час, коли ми хочемо, щоб все було ідеально. Ми готуємося до свята заздалегідь, вибираємо наряди, готуємо святкове меню, прикрашаємо оселю. Але є деякі речі, які робити в переддень Нового року не можна, якщо ви хочете, щоб свято пройшло успішно.
Прикмети
- Не можна прибирати й прати одяг ввечері 31 грудня. Це може призвести до того, що ви весь рік будете вічно щось втрачати. Замість того, краще приділіть час своїм близьким або займіться чимось творчим.
- Не можна готувати в поганому настрої. Всі страви, які ви плануєте поставити на святковий стіл, повинні бути зроблені в хорошому настрої, інакше символ року образиться на вас за негативну енергетику. Тому, якщо ви відчуваєте себе погано, краще відкласти приготування їжі на інший день.
- Не можна зустрічати Новий рік на самоті. Якщо ви не збираєтеся святкувати з родиною, то не втрачайте часу і запросіть до себе друзів. Новий рік — це свято, коли ми маємо бути поруч з тими, кого цінуємо.
- Не можна давати в борг гроші ввечері 31 грудня. Це може призвести до того, що ви весь рік будете вічно перебувати в боргах. Краще подарувати близьким подарунок, а не давати їм гроші в борг.
- Не можна лаяти когось або сваритися в переддень Нового року. Це може призвести до сварок і конфліктів у новому році. Тому, якщо ви відчуваєте, що хочете посваритися з кимось, краще відкладіть це на інший день.
Практичні поради
- Не робіть покупки перед самим святом. Це може призвести до того, що ви переплатите за товари. Краще зробити покупки заздалегідь, коли ще є знижки.
- Не готуйте занадто багато страв. Краще приготувати кілька улюблених страв, ніж насилу з'їсти величезну кількість їжі.
- Не купуйте дорогі подарунки, якщо ви не можете собі їх дозволити. Головне — це не ціна подарунка, а увага, яку ви приділяєте близьким.
Додаткові поради
- Не можна зустрічати Новий рік у безладі та у брудному приміщенні, бо це створює відчуття хаосу і розладу, а також відлякує достаток, який повиннен прийти у новому році.
- Не можна одягати старий одяг на Новий рік, бо це означає, що ви не готові до змін і новизни.
- Не можна також викидати сміття у період від 31 грудня до 2 січня, бо це означає, що ви втрачаєте своє багатство і щастя.
- Не можна також засинати рано, втрачаючи можливість насолодитися опівнічним моментом, бо це означає, що ви пропускаєте свій шанс на успіх і вдачу.
Звичайно, не всі вірять у прикмети. Але, навіть якщо ви не вірите в них, дотримуватися цих порад все одно варто. Адже вони допоможуть вам створити позитивну атмосферу перед Новим роком і зробити свято незабутнім.
Нагадаємо, Телеграф вже писав, про шість речей, які потрібно викинути з дому перед Новим роком, щоб притягнути щастя та удачу