12 ефективних способів зіпсувати собі Новий рік: забобони, які варто знати

Щоб не мати проблем з негативною енергією, треба уникати деяких дій

Новий рік — це час, коли ми хочемо, щоб все було ідеально. Ми готуємося до свята заздалегідь, вибираємо наряди, готуємо святкове меню, прикрашаємо оселю. Але є деякі речі, які робити в переддень Нового року не можна, якщо ви хочете, щоб свято пройшло успішно.

Прикмети

Не можна прибирати й прати одяг ввечері 31 грудня . Це може призвести до того, що ви весь рік будете вічно щось втрачати. Замість того, краще приділіть час своїм близьким або займіться чимось творчим.

. Це може призвести до того, що ви весь рік будете вічно щось втрачати. Замість того, краще приділіть час своїм близьким або займіться чимось творчим. Не можна готувати в поганому настрої . Всі страви, які ви плануєте поставити на святковий стіл, повинні бути зроблені в хорошому настрої, інакше символ року образиться на вас за негативну енергетику. Тому, якщо ви відчуваєте себе погано, краще відкласти приготування їжі на інший день.

. Всі страви, які ви плануєте поставити на святковий стіл, повинні бути зроблені в хорошому настрої, інакше символ року образиться на вас за негативну енергетику. Тому, якщо ви відчуваєте себе погано, краще відкласти приготування їжі на інший день. Не можна зустрічати Новий рік на самоті . Якщо ви не збираєтеся святкувати з родиною, то не втрачайте часу і запросіть до себе друзів. Новий рік — це свято, коли ми маємо бути поруч з тими, кого цінуємо.

. Якщо ви не збираєтеся святкувати з родиною, то не втрачайте часу і запросіть до себе друзів. Новий рік — це свято, коли ми маємо бути поруч з тими, кого цінуємо. Не можна давати в борг гроші ввечері 31 грудня . Це може призвести до того, що ви весь рік будете вічно перебувати в боргах. Краще подарувати близьким подарунок, а не давати їм гроші в борг.

. Це може призвести до того, що ви весь рік будете вічно перебувати в боргах. Краще подарувати близьким подарунок, а не давати їм гроші в борг. Не можна лаяти когось або сваритися в переддень Нового року. Це може призвести до сварок і конфліктів у новому році. Тому, якщо ви відчуваєте, що хочете посваритися з кимось, краще відкладіть це на інший день.

Практичні поради

Не робіть покупки перед самим святом . Це може призвести до того, що ви переплатите за товари. Краще зробити покупки заздалегідь, коли ще є знижки.

. Це може призвести до того, що ви переплатите за товари. Краще зробити покупки заздалегідь, коли ще є знижки. Не готуйте занадто багато страв . Краще приготувати кілька улюблених страв, ніж насилу з'їсти величезну кількість їжі.

. Краще приготувати кілька улюблених страв, ніж насилу з'їсти величезну кількість їжі. Не купуйте дорогі подарунки, якщо ви не можете собі їх дозволити. Головне — це не ціна подарунка, а увага, яку ви приділяєте близьким.

Додаткові поради

Не можна зустрічати Новий рік у безладі та у брудному приміщенні , бо це створює відчуття хаосу і розладу, а також відлякує достаток, який повиннен прийти у новому році.

, бо це створює відчуття хаосу і розладу, а також відлякує достаток, який повиннен прийти у новому році. Не можна одягати старий одяг на Новий рік , бо це означає, що ви не готові до змін і новизни.

, бо це означає, що ви не готові до змін і новизни. Не можна також викидати сміття у період від 31 грудня до 2 січня, бо це означає, що ви втрачаєте своє багатство і щастя.

у період від 31 грудня до 2 січня, бо це означає, що ви втрачаєте своє багатство і щастя. Не можна також засинати рано, втрачаючи можливість насолодитися опівнічним моментом, бо це означає, що ви пропускаєте свій шанс на успіх і вдачу.

Звичайно, не всі вірять у прикмети. Але, навіть якщо ви не вірите в них, дотримуватися цих порад все одно варто. Адже вони допоможуть вам створити позитивну атмосферу перед Новим роком і зробити свято незабутнім.

Нагадаємо, Телеграф вже писав, про шість речей, які потрібно викинути з дому перед Новим роком, щоб притягнути щастя та удачу