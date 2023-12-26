Навіщо вмиватися першим ранковим снігом: древній обряд наших предків

Ми підкажемо, навіщо вмиватися першим ранковим снігом

Сніг — це не тільки природне явище, але і символ чистоти, новизни та здоров'я. Тому не дивно, що люди з давніх-давен пов'язували сніг з різними обрядами та ритуалами. Одним з таких обрядів було вмивання першим ранковим снігом.

Вмивання першим ранковим снігом — це стародавній слов'янський обряд, який виконувався на Новий рік. Люди вірили, що вмивання першим ранковим снігом принесе їм здоров'я, щастя та удачу в новому році.

Обряд вмивання першим ранковим снігом виконувався наступним чином:

Вранці, як тільки випаде перший сніг, потрібно було вийти на вулицю і набрати снігу в невелику миску.

Потім потрібно було вмитися цим снігом, починаючи з обличчя, потім перейти на шию, руки і ноги.

Під час вмивання потрібно було загадати бажання, яке обов'язково збудеться в новому році.

Люди вірили, що вмивання першим ранковим снігом має такі властивості:

Очищає тіло і душу від негативу, накопиченого за минулий рік.

Захищає від хвороб і нещасть.

Приносить удачу, щастя і успіх у всіх справах.

Обряд вмивання першим ранковим снігом був дуже популярним у наших предків. Він був символом нового початку, чистоти і надії.

Сьогодні цей обряд також виконується деякими людьми. Хоча, він вже не має такого сакрального значення, як раніше, все одно може принести користь для здоров'я.

Якщо ви хочете спробувати вмивання першим ранковим снігом, то важливо дотримуватися таких правил:

Вмивайтеся тільки свіжим, чистим снігом.

Не вмивайтеся снігом, який потрапив на землю або брудним.

Не вмивайтеся снігом, якщо у вас є шкірні захворювання.

Вмивання першим ранковим снігом — це не обов'язковий обряд. Однак, він може стати приємним і корисним ритуалом, який допоможе вам почати новий рік з чистого аркуша.

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