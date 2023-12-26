Зачем умываться первым утренним снегом: древний обряд наших предков

Мы подскажем, зачем умываться первым утренним снегом

Снег – это не только природное явление, но и символ чистоты, новизны и здоровья. Поэтому неудивительно, что люди с давних времен связывали снег с разными обрядами и ритуалами. Одним из таких обрядов было умывание первым утренним снегом.

Умывание первым утренним снегом — древний славянский обряд, который выполнялся на Новый год. Люди верили, что умывание первым утренним снегом принесет им здоровье, счастье и удачу в новом году.

Обряд умывания первым утренним снегом выполнялся следующим образом:

Утром, как только выпадет первый снег, нужно было выйти на улицу и набрать снег в небольшую миску.

Затем нужно было умыться этим снегом, начиная с лица, затем перейти на шею, руки и ноги.

Во время умывания нужно было загадать желание, которое обязательно сбудется в новом году.

Люди верили, что умывание первым утренним снегом обладает следующими свойствами:

Очищает тело и душу от негатива, накопленного за прошлый год.

Защищает от болезней и несчастий.

Приносит удачу, счастье и удачу во всех делах.

Обряд умывания первым утренним снегом был очень популярен у наших предков. Он являлся символом нового начала, чистоты и надежды.

Сегодня этот обряд также совершается некоторыми людьми. Хотя, он уже не имеет такого сакрального значения, как раньше, все равно может принести пользу здоровью.

Если вы хотите попробовать умывания первым утренним снегом, то важно соблюдать следующие правила:

Умывайтесь только свежим, чистым снегом.

Не умывайтесь снегом, попавшим на землю или грязным.

Не умывайтесь снегом, если у вас есть кожные заболевания.

Умывание первым утренним снегом – это не обязательный обряд. Однако он может стать приятным и полезным ритуалом, который поможет вам начать новый год с чистого листа.

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