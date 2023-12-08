Кажуть, не пощастить? Найцікавіші прикмети та забобони про чорних кішок

Прикмети та забобони про чорних кішок

Багато хто чув прикмети та забобони про чорних кішок, які перебігають дорогу на біду та нещастя. Деякі люди, які особливо вірять у прикмети, навіть можуть змінити свій маршрут, якщо побачать чорну тварину. Ми вже розповідали про забавні прикмети та забобони на удачу, а сьогодні ділимося забобонами, що стосуються чорних котів.

Як пише "Телеграф", багато народних прикмет про чорних кішок прийшли до нас з далекого минулого. Однак, не всі забобони від предків про чорних кішок означають щось погане.

Цікаві та забавні прикмети про чорних кішок

Чорний кіт перебігає дорогу

Як виявилося, це єдина погана прикмета, пов’язана з цією твариною. Вважається, що якщо чорний кіт перебіг вам дорогу – це до біди та невдачі. Однак, якщо на цьому сильно не зациклюватись, то все буде добре.

Чорна кішка просто сидить на дорозі

А ось ця прикмета навпаки дуже позитивна, вона обіцяє удачу та гроші. Якщо побачили тварину, яка сидить на дорозі або біля стежки, не чіпайте її, а просто знайте, що вам дуже пощастить.

Чорна кішка біжить дорогою

Це, як виявилося, теж гарна прикмета. Якщо зустріли на вулиці тварину, яка йде з вами по дорозі, значить на вас чекає щастя та успіх.

Чорний кіт пробрався до будинку

Якщо у ваш будинок забрався чорний котик — це до кохання та щастя. Не варто виганяти цього "товариша", а краще нагодуйте його або приласкайте.

Чорні кішки — найкращі лікарі

У народі вважається, що кішки вміють забирати хвороби людей. І якщо вже займатися таким "самолікуванням", то краще прикладати до хворого місця саме чорного котика чи кішечку. Вважається, що саме чорні коти мають найсильнішу енергію і здатні лікувати людей.

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