Який обряд треба провести напередодні Нового року, щоб прикликати удачу

Ми підкажемо вам, які обряди допоможуть залучити у ваше життя процвітання

Новий рік — це час, коли люди загадують бажання і вірять у дива. Багато хто намагається провести цей день так, щоб у новому році удача була на їхньому боці. Існує безліч обрядів і ритуалів, які, за повір'ям, допомагають прикликати удачу.

Ось кілька обрядів і ритуалів, які ви можете провести напередодні Нового року, щоб прикликати удачу:

Обряд з яблуком. Напередодні Нового року наріжте яблуко на 12 частин і розкладіть їх по тарілці. Перед сном покладіть тарілку під ліжко. Вранці з'їжте одну частину яблука і залиште решту на всю ніч. Повторюйте цей обряд протягом 12 днів.

Ритуал з монеткою. Напередодні Нового року покладіть монетку під тарілку з ялинкою. Вранці, коли ви будете знімати ялинку, заберіть монетку і покладіть її в гаманець. Ця монетка буде приносити вам удачу і достаток.

Обряд з водою. Напередодні Нового року наповніть склянку водою і поставте її на підвіконня. Вранці, коли ви будете прокидатися, вмийтеся цією водою. Ця вода очистить вас від негативу і принесе удачу.

Ритуал з вогнем. Напередодні Нового року запаліть свічку і скажіть своє бажання. Потім загасіть свічку і сховайте її в затишне місце. Ця свічка буде зберігати ваше бажання і допомагати вам його здійснити.

Обряд з дзеркалом. Напередодні Нового року поставте дзеркало в центрі кімнати. Потім поставте навколо нього 12 свічок. Запаліть свічки і дивіться в дзеркало. У дзеркалі ви побачите своє майбутнє.

Це лише деякі з обрядів і ритуалів, які можна провести напередодні Нового року, щоб прикликати удачу. Який обряд вибрати, залежить від ваших особистих уподобань і віри.

Якщо ви хочете, щоб удача була на вашому боці, то проведіть один з обрядів або ритуалів, які ми описали в цій статті. Але не забувайте, що удача — це не тільки результат магічних ритуалів. Удача — це також результат ваших зусиль і праці. Тому, щоб досягти успіху, вам потрібно наполегливо працювати і не здаватися.

Ось кілька порад, які допоможуть вам прикликати удачу на Новий рік:

Вірте в себе і в свої сили.

Не здавайтеся, навіть якщо щось не виходить.

Будь-які зміни починаються з вас.

Якщо ви будете дотримуватися цих порад, то у новому році вас чекає удача.

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