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Який обряд треба провести напередодні Нового року, щоб прикликати удачу

Автор
Марія Ціхоцька Марія Ціхоцька
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Щоб удача супроводжувала весь наступний рік, варто провести спеціальні обряди (зображення створено за допомогою ШІ)
Щоб удача супроводжувала весь наступний рік, варто провести спеціальні обряди (зображення створено за допомогою ШІ)

Ми підкажемо вам, які обряди допоможуть залучити у ваше життя процвітання

Новий рік — це час, коли люди загадують бажання і вірять у дива. Багато хто намагається провести цей день так, щоб у новому році удача була на їхньому боці. Існує безліч обрядів і ритуалів, які, за повір'ям, допомагають прикликати удачу.

Ось кілька обрядів і ритуалів, які ви можете провести напередодні Нового року, щоб прикликати удачу:

  • Обряд з яблуком. Напередодні Нового року наріжте яблуко на 12 частин і розкладіть їх по тарілці. Перед сном покладіть тарілку під ліжко. Вранці з'їжте одну частину яблука і залиште решту на всю ніч. Повторюйте цей обряд протягом 12 днів.
  • Ритуал з монеткою. Напередодні Нового року покладіть монетку під тарілку з ялинкою. Вранці, коли ви будете знімати ялинку, заберіть монетку і покладіть її в гаманець. Ця монетка буде приносити вам удачу і достаток.
  • Обряд з водою. Напередодні Нового року наповніть склянку водою і поставте її на підвіконня. Вранці, коли ви будете прокидатися, вмийтеся цією водою. Ця вода очистить вас від негативу і принесе удачу.
  • Ритуал з вогнем. Напередодні Нового року запаліть свічку і скажіть своє бажання. Потім загасіть свічку і сховайте її в затишне місце. Ця свічка буде зберігати ваше бажання і допомагати вам його здійснити.
  • Обряд з дзеркалом. Напередодні Нового року поставте дзеркало в центрі кімнати. Потім поставте навколо нього 12 свічок. Запаліть свічки і дивіться в дзеркало. У дзеркалі ви побачите своє майбутнє.

Це лише деякі з обрядів і ритуалів, які можна провести напередодні Нового року, щоб прикликати удачу. Який обряд вибрати, залежить від ваших особистих уподобань і віри.

Якщо ви хочете, щоб удача була на вашому боці, то проведіть один з обрядів або ритуалів, які ми описали в цій статті. Але не забувайте, що удача — це не тільки результат магічних ритуалів. Удача — це також результат ваших зусиль і праці. Тому, щоб досягти успіху, вам потрібно наполегливо працювати і не здаватися.

Ось кілька порад, які допоможуть вам прикликати удачу на Новий рік:

  • Вірте в себе і в свої сили.
  • Не здавайтеся, навіть якщо щось не виходить.
  • Будь-які зміни починаються з вас.

Якщо ви будете дотримуватися цих порад, то у новому році вас чекає удача.

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