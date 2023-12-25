Не зберігайте гроші в цих місцях: що може залучити бідність

До чого може призвести зберігання коштів у книжках

З грошима пов’язано багато повір’їв. Наприклад, за прикметою, за допомогою свічки можна залучити багатство. Також існують місця, де гроші зберігати не варто. Це може залучити бідність у ваш дім.

Є місця, де присутність коштів зайва та навіть загрожує бідністю. Про це розповіли на РадіоТрек.

Місця, де не можна зберігати гроші

Книги

Багато людей ховають гроші у книжки. Це може, на перший погляд, здатися безпечним місцем, але прикмети кажуть інше. Зберігаючи банкноти у книгах, можете нарватися до великих непередбачуваних витрат. Особливо тоді, коли книга на трагічну тематику.

Матрац

Поширена практика — ховати гроші у матрац. Однак вона теж може негативно позначитися на вашому житті. Прикмети стверджують, що не можна зберігати гроші на місці відпочинку. Спокійна та розслаблена атмосфера можуть сповільнити накопичення грошей.

Біля вхідних дверей

Не варто також зберігати гроші біля входу в дім. Прикмети кажуть, що розміщування банкнот біля вхідних дверей сприятиме фінансовим проблемам. Річ у тім, що біля виходу знаходиться багато нечистої сили.

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