Поприбирайте і викиньте старе: які ритуали перед Новим роком залучають удачу в наступний
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Що допоможе привернути успіх на наступний рік
Новий рік — завжди початок чогось нового. Хтось починає займатися спортом, хтось міняє роботу, а для когось нова стрижка — це великі зміни. Однак мало хто знає, які передноворічні ритуали притягують удачу в оселю. А раніше ми вже розповідали, які рослини поставити вдома, щоб вам таланило.
Для початку варто навести лад у голові. Попрощайтеся з думками та людьми, які від вас відмовилися. Ритуалами на привернення удачі поділилися на Ого.
Передноворічні ритуали на привернення успіху
- Генеральне прибирання в оселі. Вважається, що новий рік треба зустрічати в чистоті. Прибирання асоціюється з позбавленням від усього старого та непотрібного та залученням нового та важливого.
- Планування фінансів. Погасіть борги та розплануйте гроші на наступний рік. Подумайте, які великі покупки хочете зробити — і відкладайте на них кошти. Таке планування сприяє фінансовій грамотності.
- Зробіть приємно іншим. Це можуть бути подарунки або ж благодійність. Такий жест доброї волі залучить удачу на наступний рік.
- Створіть список бажань. Запис цілей розставить пріоритети. Таким чином ви точно знатимете, чого хочете в наступному році.
- Прикмети. Варто одягнути речі червоного кольору або відчиняти вікна в новорічну ніч. Це відкриє нові можливості.
Пам’ятайте: прикмети діють тоді, коли в них вірять. Вірити у них чи ні — лише ваш вибір. А раніше "Телеграф" розповідав, як привернути гроші в дім за допомогою свічки.