Треба лише свічка: як привернути гроші в дім

Як за допомогою свічки привернути гроші в дім

Наші пращури вірили у безліч різних забобонів. Існувало багато вірувань, які допомагали залучити щастя, вдачу і навіть гроші. Вони виділяли навіть місця в будинку, де не можна зберігати віник.

Для того, аби в домі водилися гроші, в давнину носили різні талісмани, правильно підмітали будинку тощо. Про прикмету, як залучити кошти в оселю за допомогою свічки, розповіли на radiotrek.

Щоб притягнути гроші у своє життя, треба придбати у церкві п’ять білих свічок. Вранці треба лише запалити їх у домі. Після того, як свічки догорять, теплий віск треба скатати в одну кульку. Охолоджену кульку слід покласти в гаманець. Такий амулет притягує гроші.

Також для залучення багатства на дно неглибокої миски треба налити чисту воду та покласти на дно мідну монету. Потім слід запалити зелену свічку і тримати над мискою, щоб віск капав у воду. Потім воду треба вилити на землю. Монету слід зберігати як грошовий талісман у своєму гаманці. Не можна нікому показувати цей талісман.

Також на висхідний Місяць брали дві свічки червоного або зеленого кольору, ставили одну навпроти одної та підпалювали. Між ними ставили два маленьких люстерка, а посередині клали жменю монет так, щоб їх відображення було видно у дзеркалах. Такий ритуал сприяє збільшенню доходів.

Раніше "Телеграф" розповідав, в який день треба поставити ялинку, щоб залучити удачу на весь рік. Ми поділилися цікавими забобонами.