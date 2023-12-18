Захистить від злих сил: де покласти лавровий лист, щоб позбутись негативу в будинку

Наші предки вірили, що лавр може захистити оселю від негативу

Лавровий лист — це не тільки популярна приправа, але й потужний оберіг, який здавна використовувався для захисту від злих сил. Вважається, що лавровий лист має сильну енергетику, яка може відштовхувати негатив і залучати удачу.

Де покласти лавровий лист

Щоб лавровий лист міг повною мірою проявити свої оберігальні властивості, його потрібно правильно розмістити в будинку. Ось кілька місць, де можна покласти лавровий лист:

На порозі будинку або квартири. Лавровий лист, розташований на порозі, буде захищати ваш будинок від негативу, який може проникнути ззовні.

У кутах кімнат. Лавровий лист, розташований у кутах кімнат, буде створювати захисну енергетику, яка буде відштовхувати негатив і не дозволить йому проникнути в кімнату.

На робочому столі. Лавровий лист, розташований на робочому столі, буде допомагати вам у роботі і притягувати удачу.

У спальні. Лавровий лист, розташований у спальні, буде захищати ваш сон і допомагати вам відпочивати.

Як використовувати лавровий лист

Лавровий лист можна використовувати по-різному. Ось кілька способів використання лаврового листа для захисту від негативу:

Підкладіть лавровий лист під килимок або килим.

Розмістіть лавровий лист у вазі з водою.

Зробіть оберег з лаврового листа.

Оберег з лаврового листа

Ось один з способів зробити оберег з лаврового листа:

Візьміть кілька лаврових листів і складіть їх у формі трикутника.

Покладіть на лаврові листи монету або камінь, який має для вас особливе значення.

Потім перев'яжіть лаврові листи червоною ниткою.

Отриманий оберег можна носити з собою або покласти вдома в одному з місць, перерахованих вище.

Щоб лавровий лист міг довго зберігати свої оберігальні властивості, його потрібно регулярно очищати. Для цього потрібно пронести лавровий лист над полум'ям свічки або прополоскати його в проточній воді.

Лавровий лист — це простий і ефективний спосіб захистити свій будинок від негативу. Якщо ви відчуваєте, що у вашому домі присутній негатив, ви можете спробувати використовувати лавровий лист.

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