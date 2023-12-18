Защитит от злых сил: где положить лавровый лист, чтобы избавиться от негатива в доме

Наши предки верили, что лавр может защитить жилище от негатива

Лавровый лист – это не только популярная приправа, но и мощный оберег, который издавна использовался для защиты от злых сил. Считается, что лавровый лист обладает сильной энергетикой, которая может отталкивать негатив и привлекать удачу.

Где положить лавровый лист

Чтобы лавровый лист мог в полной мере проявить свои предохранительные свойства, его нужно правильно разместить в доме. Вот несколько мест, где можно положить лавровый лист:

На пороге дома или квартиры. Лавровое письмо, расположенное на пороге, будет защищать ваш дом от негатива, который может проникнуть извне.

В углах комнаты. Лавровый лист, расположенный в углах комнат, будет создавать защитную энергетику, которая будет отталкивать негатив и не позволит ему проникнуть в комнату.

На рабочем столе. Лавровый лист, расположенный на рабочем столе, будет помогать вам в работе и привлекать удачу.

В спальне. Лавровое письмо, расположенное в спальне, будет защищать ваш сон и помогать вам отдыхать.

Как использовать лавровый лист

Лавровый лист можно использовать по-разному. Вот несколько способов использования лаврового листа для защиты от негатива:

Подложите лавровый лист под коврик или ковер.

Разместите лавровый лист в вазе с водой.

Сделайте оберег из лаврового листа.

Оберег из лаврового листа

Вот один из способов сделать оберег из лаврового листа:

Возьмите несколько лавровых листов и сложите их в форме треугольника.

Положите на лавровые листы монету или камень, который имеет особое значение.

Затем перевяжите лавровые листья красной нитью.

Полученный оберег можно носить с собой или уложить дома в одном из вышеперечисленных мест.

Чтобы лавровый лист мог долго сохранять свои предохранительные свойства, его нужно регулярно очищать. Для этого нужно пронести лавровый лист над пламенем свечи или прополоскать его в проточной воде.

Лавровое письмо – это простой и эффективный способ защитить свой дом от негатива. Если вы чувствуете, что в вашем доме находится негатив, вы можете попробовать использовать лавровое письмо.

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