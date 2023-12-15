Що буде, якщо їсти з ножа: що про це говорять езотерики

Розповідаємо, чому не можна їсти з ножа

Мабуть, кожен знає, що їсти з ножа — погана прикмета. Однак чому цього робити не можна, немає пояснення. Раніше ми вже розповідали, чому не можна відчиняти вікна взимку за прикметами. Тепер пояснимо забобон про ніж.

Любителі їсти з ножа можуть зіштовхнутися з безліччю проблем. Ця прикмета передавалася з покоління в покоління. Ми разом з ТСН розповімо, чому цього робити не можна.

Що буде, якщо їсти з ножа — прикмета

Станете злими. Це найпопулярніша причина. Колись з ножів їли непрохані гості, що приїхали з далеких земель і їх не любили місцеві жителі. Саме тому вважалося, що якщо їсти з ножа, можна стати агресивним.

Станете дурними. Колись вважалося, що якщо хтось їсть з ножа, вона "відрізає розум". Схожа народна прикмета була пов'язана з тим, щоб зашивати голкою одяг на собі.

Чоловік зіп'ється. Кажуть, якщо жінка любить їсти з ножа та облизувати його, то її чоловік почне випивати.Точно пояснення причини немає, але воно було доволі поширеним серед наших предків.

Можна продірявити свою ауру. Сучасні езотерики кажуть, що якщо їсти з ножа, можна пошкодити захисне біополе. Що триваліший контакт з гострим предметом — тим сильніше буде пошкоджена аура. Через ці діри витікає життєва енергія, а злі сили можуть заволодіти душею.

Хворітиме серце. Езотерики вважають, що проблеми з серцем і навіть інфаркти — це наслідки звички їсти з ножа. В давнину взагалі заборонялося підіймати з землі гострі предмети, бо їх часто використовували в магічних ритуалах.

Езотерика — досить дивна наука. Якщо так говориться у прикметі, не означає, що це обов’язково трапиться. Однак обирати вірити у забобони чи ні — лише ваш вибір. А раніше ми вже розповідали, що треба робити під час переїзду, щоб життя на новому місці було щасливим.