Щоб гроші водились: обряд притягнення багатства на Новий рік

Новий рік — час чудес, тому не зайвим буде провести обряд з привернення грошей

Новий рік — це час, коли ми віримо в чудеса і загадуємо бажання. Ми хочемо, щоб наступний рік був щасливим і вдалим. Тому ми дотримуємося різних традицій і обрядів, які, за повір'ями, допомагають залучити удачу і багатство.

Одним з таких обрядів є підкладання монети під скатертину на Новорічний стіл. Цей обряд має давню історію і поширений у багатьох країнах світу.

Символіка монети в обряді притягнення багатства проста: монета — це гроші, а гроші — це символ благополуччя. Тому, поклавши монету під скатертину, ми символічно закликаємо достаток у свій будинок.

Також монета може символізувати Сонце, яке є джерелом життя і світла. Тому, поклавши монету під скатертину, ми також закликаємо удачу і успіх у новому році.

Ось кілька порад, які допоможуть вам провести обряд притягнення багатства:

Вибирайте монету, яка має для вас особливе значення. Наприклад, це може бути монета, яку вам подарували близькі люди, або монета, яку ви знайшли.

Покладіть монету під скатертину напередодні Нового року.

Залиште монету під скатертиною до наступного Нового року.

Якщо ви хочете, щоб обряд був ще ефективнішим, ви можете провести його за певними правилами:

Перед тим, як покласти монету під скатертину, подумайте про своє бажання.

Коли будете класти монету, промовляйте своє бажання вголос.

Покладіть монету на червону тканину.

Залиште монету під скатертиною до наступного Нового року.

Незалежно від того, вірите ви в обряд притягнення багатства чи ні, провести його все одно варто. Це може бути просто приємний ритуал, який допоможе вам налаштуватися на позитив і загадати бажання на Новий рік.

Нагадаємо, Телеграф вже писав, які прикмети пов’язані з чорними котами. Також, ми розповідали, як не накликати грошові негаразди.