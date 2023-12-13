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Чтобы деньги водились: обряд привлечения богатства на Новый год

Автор
Мария Цихоцкая
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На Новый год положите под скатерть монетку, чтобы привлечь деньги (изображение создано с помощью ИИ)
На Новый год положите под скатерть монетку, чтобы привлечь деньги (изображение создано с помощью ИИ)

Новый год – время чудес, поэтому не лишним будет провести обряд по привлечению денег

Новый год – это время, когда мы верим в чудеса и загадываем желания. Мы хотим, чтобы следующий год был счастливым и удачным. Поэтому мы придерживаемся разных традиций и обрядов, которые, по поверьям, помогают привлечь удачу и богатство.

Одним из таких обрядов является подкладка монеты под скатерть на Новогодний стол. Этот обряд имеет давнюю историю и распространен во многих странах.

Символика монеты в обряде привлечения богатства проста: монета – это деньги, а деньги – это символ благополучия. Поэтому, положив монету под скатерть, мы символически призываем изобилие в свой дом.

Также монета может символизировать Солнце, являющееся источником жизни и света. Поэтому, положив монету под скатерть, мы также призываем удачу и успех в новом году.

Вот несколько советов, которые помогут вам провести обряд привлечения богатства:

  • Выбирайте монету, которая имеет для вас особенное значение. К примеру, это может быть монета, которую вам подарили близкие люди, или монета, которую вы нашли.
  • Положите монету под скатерть в канун Нового года.
  • Оставьте монету под скатертью до следующего Нового года.

Если вы хотите, чтобы обряд был еще более эффективным, вы можете провести его по определенным правилам:

  • Перед тем как положить монету под скатерть, подумайте о своем желании.
  • Когда будете класть монету, произносите свое желание вслух.
  • Положите монету на красную ткань.
  • Оставьте монету под скатертью до следующего Нового года.

Независимо от того, верите ли вы в обряд привлечения богатства или нет, провести его все равно стоит. Это может быть просто приятный обряд, который поможет вам настроиться на позитив и загадать желания на Новый год.

Напомним, Телеграф уже писал, какие приметы связаны с черными котами. Также мы рассказывали, как не навлечь денежные невзгоды.

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#Обряд #Прикмети #Новий рік