Чтобы деньги водились: обряд привлечения богатства на Новый год

Новый год – время чудес, поэтому не лишним будет провести обряд по привлечению денег

Новый год – это время, когда мы верим в чудеса и загадываем желания. Мы хотим, чтобы следующий год был счастливым и удачным. Поэтому мы придерживаемся разных традиций и обрядов, которые, по поверьям, помогают привлечь удачу и богатство.

Одним из таких обрядов является подкладка монеты под скатерть на Новогодний стол. Этот обряд имеет давнюю историю и распространен во многих странах.

Символика монеты в обряде привлечения богатства проста: монета – это деньги, а деньги – это символ благополучия. Поэтому, положив монету под скатерть, мы символически призываем изобилие в свой дом.

Также монета может символизировать Солнце, являющееся источником жизни и света. Поэтому, положив монету под скатерть, мы также призываем удачу и успех в новом году.

Вот несколько советов, которые помогут вам провести обряд привлечения богатства:

Выбирайте монету, которая имеет для вас особенное значение. К примеру, это может быть монета, которую вам подарили близкие люди, или монета, которую вы нашли.

Положите монету под скатерть в канун Нового года.

Оставьте монету под скатертью до следующего Нового года.

Если вы хотите, чтобы обряд был еще более эффективным, вы можете провести его по определенным правилам:

Перед тем как положить монету под скатерть, подумайте о своем желании.

Когда будете класть монету, произносите свое желание вслух.

Положите монету на красную ткань.

Оставьте монету под скатертью до следующего Нового года.

Независимо от того, верите ли вы в обряд привлечения богатства или нет, провести его все равно стоит. Это может быть просто приятный обряд, который поможет вам настроиться на позитив и загадать желания на Новый год.

Напомним, Телеграф уже писал, какие приметы связаны с черными котами. Также мы рассказывали, как не навлечь денежные невзгоды.