Наділені поганою енергетикою: що згідно з народними прикметами не можна дарувати на Новий рік

Ці речі та предмети краще не дарувати на Новий рік

Всі ми чекаємо на новорічні свята в передчутті отримати подарунки від близьких і самим порадувати рідних приємними презентами. Однак, вибираючи подарунки, слід пам’ятати, що не всі речі та предмети підходять для дарування. Ми вже розповідали про цікаві способи загадати бажання на Новий рік, а сьогодні ділимося народними прикметами про те, що не можна дарувати на Новий рік.

Що не можна дарувати на Новий рік згідно з прикметами

Гострі предмети

Відмовтеся від ідеї подарувати близьким гострі предмети – ножі, штопори, ножиці. Такий подарунок може і порадує людину, але може принести в її дім чвари, хвороби та неприємності у Новому році.

Домашній текстиль, халат, капці

Не варто дарувати рідним ні халати, ні капці, ні шкарпетки, ні рушники. Це особисті речі, які людина має купувати собі сама. Такі подарунки несуть у собі погану енергетику.

Дзеркало

Дуже погана ідея дарувати близькій людині дзеркало. Згідно з народними прикметами, такий подарунок може принести нещастя та бідність у дім.

Порожній гаманець або сумка

Якщо вже вирішили подарувати людині сумку чи гаманець, то покладіть у них гостинець чи гроші. Інакше ви прирікаєте людину на бідність та фінансові труднощі.

Годинник

Як кажуть народні прикмети, годинник у вигляді подарунка "краде" час. Людина постійно не встигатиме і матиме проблеми. Тож краще не дарувати такий подарунок близьким людям.

Свічки

Зараз є великий вибір свічок — різних форм та ароматів. Однак краще купувати таку ритуальну річ самому. Особливо не рекомендовано дарувати свічки на Новий рік, це до невдач та хвороб.

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