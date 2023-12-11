"Відчують усі": мольфар розкрив, що не так зі смертю путіна

За словами Гордєєва, диктатор перебуває між життям та смертю

Існують різні чутки щодо кривавого президента росії володимира путіна, включаючи чутки про його можливу смерть і наявність у нього двійників.

Про те, чи мертвий російський диктатор, розповів український екстрасенс та мольфар Макс Гордєєв. В ефірі програми "Ранок у великому місті" ясновидець сказав, що путін зараз перебуває між життям і смертю.

"Коли помре, ви відчуєте це все, ви будете чітко знати, що путін помер. На даний момент, це більш схоже на історію, яка була з пригожиним, кадировим або іншими політиками, за яких говорили, що вони померли, але насправді ні", — зазначив Гордєєв у своєму прогнозі.

Мольфар додав, що причиною появи чуток та обговорень про смерть президента рф — це звична тактика, яка використовується на російських телеканалах.

Раніше мольфар висловив думку про стан шкіри на обличчі путіна. Нещодавно в інтернеті з’явилися відео, на яких помітні зміни на шкірі щік президента російської федерації. Згідно з Гордєєвим, це не результат пластичної хірургії, а наслідок якогось захворювання.