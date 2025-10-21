Рус

Викладає майже оголені фото: що відомо про ту саму учасницю "Холостяка", яка приїхала на даху лімузина

Наталія Дума
Тарас Цимбалюк, Ірина Пуха Новина оновлена 21 жовтня 2025, 13:45
Тарас Цимбалюк, Ірина Пуха. Фото Колаж "Телеграфу"

Ірина Пуха стала героїнею сотень мемів після виходу шоу

Ця дівчина миттєво стала зіркою вечора першої церемонії шоу "Холостяк 14". поки інші учасниці виходили з авто і дарували головному героєві подарунки, Ірина приїхала лежачи на даху лімузина. ЇЇ поява зібрала тисячі переглядів у соцмережах і стала мемом на найближчі кілька днів.

Що варто знати

  • Учасницю "Холостяка", яка, мабуть, найбільше запам'яталася глядачам, звати Ірина Пуха
  • Дівчина активна у соцмережах і постить відверті світлини
  • Вона працює івент-менеджеркою і їй 27 років

Ірина Пуха — 27-річна киянка, яка працює у сфері організації заходів (event-менеджмент). Вона є однією із 26 учасниць нового сезону проєкту "Холостяк". Проте оскільки цього року першу вечірку розділили на два випуски, не відомо, чи увійшла вона у список "головних" учасниць.

Ірина Пуха Холостяк 14
Ірина Пуха. Фото: https://www.instagram.com/irina_valeriivnaa/

На своїй сторінці в Інстаграм дівчина не розповідає про подробиці свого життя. Однак Ірина ділиться відвертими фото.

Ірина Пуха Холостяк 14
Ірина Пуха. Фото: https://www.instagram.com/irina_valeriivnaa/
Ірина Пуха Холостяк 14
Ірина Пуха. Фото: https://www.instagram.com/irina_valeriivnaa/

Ірина не лише не приховала увагу, але навіть на своїй сторінці у Threads відреагувала:

"Так, це я та сама дівчина на лімузині. Як вам такий вихід?" — написала вона.

Ірина Пуха Холостяк 14 поява на лімузині
Поява Ірини на лімузині

У той самий момент, коли Ірина заявила про себе, Тарас уже спілкувався з іншою учасницею — Надін, яка, до слова, теж виділилася ефектною появою. Цимбалюк відразу змінив фокус — він підійшов до Ірини, допоміг їй зійти з даху лімузина, взявши дівчину за талію.

Меми Холостяк 14
Мем Холостяк 14
Меми Холостяк 14
Мем про появу Ірини
Меми Холостяк 14

Про переможницю "Холостяка" вже заговорили в мережі. Вона з'явиться в шоу в наступну п'ятницю.

