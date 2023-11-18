Випала карта "Розбите серце"

Кінець російської федерації не за горами. Про це заявляють багато езотериків та фахівців у галузі астрології, тарології, нумерології. росія впаде, раніше сказав мольфар Макс Гордєєв, своєю чергою український таролог Анастасія Арта передбачила за картами, що стане з російськими пропагандистами, які можуть виправдати будь-який прояв жорстокості військових армії рф.

В інтерв’ю "Фактам" таролог розповіла, що будь-якого рупора кремля зіллють, як тільки країна-агресорка відчує, що їй, як державі, залишилося існувати зовсім небагато часу.

"Як кажуть, їх зіллють. Випала карта "Розбите серце". Ті, хто вважав, що вони будуть символом, самі ж постраждають від цієї машини. Їх можуть також убити, бо ми бачимо, що агресія на карті йде зверху", — заявила Анастасія Арта.

Раніше український екстрасенс та мольфар Максим Гордєєв розповів про замах на двох відомих опальних росіянок — пропагандистки маргарити симоньян та а-ля опозиціонерки Ксенії Собчак. За його словами, ці росіянки сильно перебільшують свою значущість у росії.