Страту приведуть у виконання: екстрасенс розкрив останні хвилини життя путіна

За прогнозом Литовського, президент росії відчує "гіркий металічний присмак"

Хоча російський диктатор володимир путін і доживає свої останні дні, сама смерть президента росії буде зовсім не спокійною.

За словами українського екстрасенса і таролога Віктора Литовського, передають "Факти", путін зараз фізично слабкий. У розкладі на главу кремля випадають карти Смерть, Страшний суд, Спокій та карта Повішеного.

"Є велика ймовірність страти. Страта, яку приведуть у виконання і намагатимуться відтягнути в часі, посилаючись на погане самопочуття, смерть чи нещасний випадок", — розповів таролог.

Також екстрасенс побачив, що перед смертю путін залишиться один, без друзів та близьких. Це буде остання вечеря російського диктатора.

"У горлі відчувається гіркий металічний присмак… Він намагатиметься жадібно хапати останні вдихи повітря і водночас відчуватиме в роті присмак крові, не тільки своєї, а й крові тих людей, яких він вів за собою. Смак металу, можливо, це отрута", — сказав Литовський.

Раніше астролог Влад Росс розповів, що після смерті володимира путіна не буде відомим навіть місцезнаходження його могили. Цей диктатор просто "випарується".