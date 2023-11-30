Що з щоками путіна? Відомий мольфар пояснив метаморфози з обличчям диктатора (відео)

Гордєєв заявив, що у тирана проблеми із внутрішніми органами

У мережі неодноразово дивувалися змінам у зовнішності президента країни-агресорки володимира путіна. Одні експерти пояснюють це наявністю різних двійників у диктатора, інші стверджують, що тиран став жертвою пластичної хірургії.

Український екстрасенс та мольфар Макс Гордєєв має іншу точку зору. В ефірі програми "Ранок у великому місті" чоловік сказав, що це результати захворювання, стресу і серйозних проблем з внутрішніми органами, що виникли у путіна.

Гордєєв звернув увагу на одне з останніх відео з російським президентом, на якому щоки путіна виглядають "надутими", начебто в них було введено якийсь препарат. "Колесо фортуни говорить про метаболізм, кров і про те, що постійно рухається в організмі – шлунок, серце, печінку. Можна чітко сказати, що в нього зараз внутрішні органи хворіють. Це 100%", — заявив мольфар.

При цьому астроексперт зазначив, що путін більше не вдається до хірургічних чи пластичних операцій через свій глибокий страх перед можливими смертельними наслідками. Він боїться, що його присплять і вб’ють.

Раніше астролог Влад Росс розповів, що після смерті володимира путіна не буде відомим навіть місцезнаходження його могили. Цей диктатор просто "випарується".