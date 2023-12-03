Вони будуть нещасні: ось якими трьома іменами не можна називати дівчаток

Вони вибирають несамостійних чоловіків і часто бувають самотніми

Вибір імені для новонародженої дочки вимагає особливої ретельності, оскільки деякі імена можуть принести людині нещастя, самотність, нещасливі стосунки або фінансові труднощі.

Щоб уникнути можливих негативних наслідків, "Телеграф" розповідає про 3 імені для дівчаток, як найневдаліші. Якщо ви вирішите взяти одне з цих імен для своєї дочки, будьте готові до того, що її доля може бути непростою.

Олександра

Жіночий варіант імені Олександра, Саша, має чоловічу енергію, що часто призводить до того, що на тендітні плечі представниць цього імені покладається безліч обов’язків. Олександри активно працюють, забезпечують сімейний бюджет, віддаючи перевагу партнерам чоловіків, які потребують підтримки і нездатні до самостійних вчинків.

Людмила

Ім’я Людмила, на жаль, може завдати нещастя своїй володарці. В їх житті часто зустрічаються періоди розлуки з коханими і втрати близьких. Нерідко такі жінки опиняються самотніми.

Тамара

Тамара поводиться як справжня господиня. Вона надмірно ревнива і прагне контролювати свого обранця. Недовіра до партнера часто спричиняє розриви. Важко для Тамари знайти своє сімейне щастя.

Раніше ми писали, що не можна робити з дверима. Є в народі прикмети, які передрікають нещастя та чоловіка-алкоголіка.

Матеріал має розважальний характер. Незалежно від імені людина сама будує свою долю