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Що не можна дарувати коханій людині: прикмети, що загрожують розривом

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Смартфон як подарунок не несе в собі нічого хорошого
Смартфон як подарунок не несе в собі нічого хорошого. Фото Freepik

Не здумайте дарувати цей гаджет другій половинці

Мобільні пристрої тісно вплелися в нашу повсякденну рутину, спрощуючи її та додаючи комфорт та практичність. Не дивно, що вони стали популярним вибором як подарунок для близьких.

Такий технологічний сюрприз може не принести нічого хорошого у стосунках двох закоханих людей. Розповідаємо про народні прикмети, які кажуть, що телефон – це не найкращий подарунок для близької людини.

Чому не можна дарувати телефон коханому/коханій

  • якщо подарувати телефон дівчині, це може призвести до розриву у стосунках;
  • якщо подарувати телефон хлопцеві, це може призвести до зрад;
  • якщо дружина подарує телефон чоловікові, це може призвести до появи в нього коханки;
  • якщо чоловік подарує дружині телефон, це може призвести до появи у неї дрібних турбот.

Для запобігання негативним наслідкам зазначених прикмет, езотерики рекомендують відправитися в магазин в компанії того, кому призначений мобільний телефон в якості подарунка.

Раніше ми писали, як не можна поводитися з дверима. Є в народі прикмети, які обіцяють нещастя та чоловіка-алкоголіка.

Теги:
#Смартфон #Подарунок #Телефон #Прикмети #Народні прикмети