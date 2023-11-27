Що не можна дарувати коханій людині: прикмети, що загрожують розривом
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Не здумайте дарувати цей гаджет другій половинці
Мобільні пристрої тісно вплелися в нашу повсякденну рутину, спрощуючи її та додаючи комфорт та практичність. Не дивно, що вони стали популярним вибором як подарунок для близьких.
Такий технологічний сюрприз може не принести нічого хорошого у стосунках двох закоханих людей. Розповідаємо про народні прикмети, які кажуть, що телефон – це не найкращий подарунок для близької людини.
Чому не можна дарувати телефон коханому/коханій
- якщо подарувати телефон дівчині, це може призвести до розриву у стосунках;
- якщо подарувати телефон хлопцеві, це може призвести до зрад;
- якщо дружина подарує телефон чоловікові, це може призвести до появи в нього коханки;
- якщо чоловік подарує дружині телефон, це може призвести до появи у неї дрібних турбот.
Для запобігання негативним наслідкам зазначених прикмет, езотерики рекомендують відправитися в магазин в компанії того, кому призначений мобільний телефон в якості подарунка.
Раніше ми писали, як не можна поводитися з дверима. Є в народі прикмети, які обіцяють нещастя та чоловіка-алкоголіка.