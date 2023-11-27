Що не можна дарувати коханій людині: прикмети, що загрожують розривом

Не здумайте дарувати цей гаджет другій половинці

Мобільні пристрої тісно вплелися в нашу повсякденну рутину, спрощуючи її та додаючи комфорт та практичність. Не дивно, що вони стали популярним вибором як подарунок для близьких.

Такий технологічний сюрприз може не принести нічого хорошого у стосунках двох закоханих людей. Розповідаємо про народні прикмети, які кажуть, що телефон – це не найкращий подарунок для близької людини.

Чому не можна дарувати телефон коханому/коханій

якщо подарувати телефон дівчині , це може призвести до розриву у стосунках;

, це може призвести до розриву у стосунках; якщо подарувати телефон хлопцеві , це може призвести до зрад;

, це може призвести до зрад; якщо дружина подарує телефон чоловікові , це може призвести до появи в нього коханки;

, це може призвести до появи в нього коханки; якщо чоловік подарує дружині телефон, це може призвести до появи у неї дрібних турбот.

Для запобігання негативним наслідкам зазначених прикмет, езотерики рекомендують відправитися в магазин в компанії того, кому призначений мобільний телефон в якості подарунка.

Раніше ми писали, як не можна поводитися з дверима. Є в народі прикмети, які обіцяють нещастя та чоловіка-алкоголіка.