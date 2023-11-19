Як не можна називати хлопчиків: 3 імені, які обіцяють важку долю

Вони схильні до алкоголізму та інших залежностей

Доля чоловіка, згідно з уявленнями езотериків, схильна до впливу різних факторів, включаючи дату народження, знак Зодіаку і, зокрема, його ім’я і навіть власне прізвище. У зв’язку з цим батьки повинні ретельно та з особливою увагою підходити до вибору імені для свого сина.

"Телеграф" зібрав три чоловічі імені, як найневдаліші. Якщо ви оберете таке ім’я для свого сина, будьте готові, що доля у нього буде складна, оскільки їхні власники схильні до алкоголізму та інших згубних звичок.

Роман

Роман не дуже терплячий. Через свою неуважність йому важко успішно вчитися не тільки в школі та університеті, а й у наступних етапах життя. У повсякденному житті Роман також неуважний: йому легко може вийти з голови вимкнути газову плиту чи праску. Крім того, він має нестійкі стосунки.

Вадим

Людина з ім’ям Вадим схильна до алкогольних та ігрових залежностей. Вадим може легко витратити свої кошти на руйнівні звички. Часто він втрачає контроль, що негативно впливає на його близьких. Вадим не проявляє готовності приймати відповідальність за свої вчинки.

Анатолій

Слабким місцем Анатолія є алкогольні напої. Дорослій людині з цим ім’ям важко поєднувати кар’єру та сімейне життя зі шкідливою звичкою до алкоголю, яка може швидко перерости у серйозну залежність. Анатолій не має стійкого характеру і не проявляє здатності до самостійного мислення.

Раніше ми писали, чи потрібно дивитись у дзеркало, повертаючись додому, якщо щось забули. Не всі знають, як ви можете налякати домового.

Матеріал має розважальний характер. Незалежно від імені людина сама будує свою долю