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Що не можна робити з дверима, якщо не хочете впустити в життя лиха

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Двері — портал між світами
Двері — портал між світами. Фото Pixabay

Одні повір’я віщують біду, інші залучають до оселі гроші

У давнину люди вірили, що двері є своєрідним переходом між паралельними світами, будучи шляхом зі світу живих у світ мертвих. Цьому представленню надавався містичний характер, і навіть для залучення удачі над дверима вішали лавровий лист.

Існують поширені народні прикмети, пов’язані із дверима. Деякі з цих повір’їв віщують нещастя, тоді як інші обіцяють залучення грошей та благополуччя до оселі.

Народні прикмети про двері

  • Вхідні двері несподівано відчиняються – чекає нещастя або серйозне життєве випробування.
  • Двері почали скрипіти – чекає переїзд.
  • Гість зачинив двері на замок – на мешканців дому обрушиться нещастя.
  • У двері постукали, а там нікого немає – злі сили намагаються поринути у житло. Такий знак не можна ігнорувати. Необхідно прибратися вдома та запалити біля вхідних дверей білу свічку.
  • Якщо ви надовго їдете з дому, закрийте всі штори та двері, які є у квартирі, щоб не привернути до себе плітки.
  • Біля дверей з’явилося павутиння – отримаєте несподіваний прибуток.
  • Незаміжнім дівчатам слід замикати двері, інакше чоловік питиме.

Раніше ми писали, чи потрібно дивитись у дзеркало, повертаючись додому, якщо щось забули. Не всі знають, як ви можете налякати домового.

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#Прикмети #Двері #Народні прикмети