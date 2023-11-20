Що не можна робити з дверима, якщо не хочете впустити в життя лиха
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Одні повір’я віщують біду, інші залучають до оселі гроші
У давнину люди вірили, що двері є своєрідним переходом між паралельними світами, будучи шляхом зі світу живих у світ мертвих. Цьому представленню надавався містичний характер, і навіть для залучення удачі над дверима вішали лавровий лист.
Існують поширені народні прикмети, пов’язані із дверима. Деякі з цих повір’їв віщують нещастя, тоді як інші обіцяють залучення грошей та благополуччя до оселі.
Народні прикмети про двері
- Вхідні двері несподівано відчиняються – чекає нещастя або серйозне життєве випробування.
- Двері почали скрипіти – чекає переїзд.
- Гість зачинив двері на замок – на мешканців дому обрушиться нещастя.
- У двері постукали, а там нікого немає – злі сили намагаються поринути у житло. Такий знак не можна ігнорувати. Необхідно прибратися вдома та запалити біля вхідних дверей білу свічку.
- Якщо ви надовго їдете з дому, закрийте всі штори та двері, які є у квартирі, щоб не привернути до себе плітки.
- Біля дверей з’явилося павутиння – отримаєте несподіваний прибуток.
- Незаміжнім дівчатам слід замикати двері, інакше чоловік питиме.
Раніше ми писали, чи потрібно дивитись у дзеркало, повертаючись додому, якщо щось забули. Не всі знають, як ви можете налякати домового.