Що не можна робити з дверима, якщо не хочете впустити в життя лиха

Одні повір’я віщують біду, інші залучають до оселі гроші

У давнину люди вірили, що двері є своєрідним переходом між паралельними світами, будучи шляхом зі світу живих у світ мертвих. Цьому представленню надавався містичний характер, і навіть для залучення удачі над дверима вішали лавровий лист.

Існують поширені народні прикмети, пов’язані із дверима. Деякі з цих повір’їв віщують нещастя, тоді як інші обіцяють залучення грошей та благополуччя до оселі.

Народні прикмети про двері

Вхідні двері несподівано відчиняються – чекає нещастя або серйозне життєве випробування.

– чекає нещастя або серйозне життєве випробування. Двері почали скрипіти – чекає переїзд.

– чекає переїзд. Гість зачинив двері на замок – на мешканців дому обрушиться нещастя.

– на мешканців дому обрушиться нещастя. У двері постукали, а там нікого немає – злі сили намагаються поринути у житло. Такий знак не можна ігнорувати. Необхідно прибратися вдома та запалити біля вхідних дверей білу свічку.

Якщо ви надовго їдете з дому, закрийте всі штори та двері , які є у квартирі, щоб не привернути до себе плітки.

, які є у квартирі, щоб не привернути до себе плітки. Біля дверей з’явилося павутиння – отримаєте несподіваний прибуток.

– отримаєте несподіваний прибуток. Незаміжнім дівчатам слід замикати двері, інакше чоловік питиме.

Раніше ми писали, чи потрібно дивитись у дзеркало, повертаючись додому, якщо щось забули. Не всі знають, як ви можете налякати домового.