Впала ікона в оселі: що означають народні прикмети про церковний оберег

Дізнайтеся, чому не можна нести додому знайдену ікону та викидати свою

Ікона є важливою частиною церковної атрибутики і символізує християнську віру, тому суворо заборонено позбавлятися від неї в домі.

Відомо, що ікони мають сильну енергію і здатні впливати на життя людей. Навколо цього предмета існує безліч народних прикмет та забобонів, пов’язаних із церковною традицією.

Що не можна робити з іконою, щоб уберегтися від бід

Ікона впала – у сім’ї трапиться нещастя.

Ікону можна приймати як подарунок тільки від людей з добрими помислами.

Ікона розбилася – хтось із мешканців серйозно захворіє.

Якщо ви знайшли ікону, її в жодному разі не можна приносити додому — принесе із собою неприємності.

Якщо чоловік увійшов до кімнати з іконою, він має зняти головний убір. Якщо він цього не зробить, накличе на мешканців дому лихо.

Біля ікони не можна лаятись і лихословити.

Ікону в жодному разі не можна викидати. Якщо вона зламалася, краще віддати її на реставрацію.

Ікони найкраще купувати у церкві. Якщо ви купили святий образ в іншому місці, його потрібно освятити.

Раніше ми писали, як не можна поводитися з дверима. Є в народі прикмети, які обіцяють нещастя та чоловіка-алкоголіка.