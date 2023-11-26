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Впала ікона в оселі: що означають народні прикмети про церковний оберег

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Ікони є могутніми оберегами Новина оновлена 26 листопада 2023, 16:27
Ікони є могутніми оберегами. Фото Pixabay

Дізнайтеся, чому не можна нести додому знайдену ікону та викидати свою

Ікона є важливою частиною церковної атрибутики і символізує християнську віру, тому суворо заборонено позбавлятися від неї в домі.

Відомо, що ікони мають сильну енергію і здатні впливати на життя людей. Навколо цього предмета існує безліч народних прикмет та забобонів, пов’язаних із церковною традицією.

Що не можна робити з іконою, щоб уберегтися від бід

  • Ікона впала – у сім’ї трапиться нещастя.
  • Ікону можна приймати як подарунок тільки від людей з добрими помислами.
  • Ікона розбилася – хтось із мешканців серйозно захворіє.
  • Якщо ви знайшли ікону, її в жодному разі не можна приносити додому — принесе із собою неприємності.
  • Якщо чоловік увійшов до кімнати з іконою, він має зняти головний убір. Якщо він цього не зробить, накличе на мешканців дому лихо.
  • Біля ікони не можна лаятись і лихословити.
  • Ікону в жодному разі не можна викидати. Якщо вона зламалася, краще віддати її на реставрацію.
  • Ікони найкраще купувати у церкві. Якщо ви купили святий образ в іншому місці, його потрібно освятити.

Раніше ми писали, як не можна поводитися з дверима. Є в народі прикмети, які обіцяють нещастя та чоловіка-алкоголіка.

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#Ікона #Прикмети #Народні прикмети