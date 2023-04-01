Як дізнатися про жінку все за місяцем її народження: душевний гороскоп, який багато чого пояснює

Як впливає на жінку місяць її народження

Дізнатися про характер людини можна навіть якщо ви не дуже часто з нею спілкуєтесь. Вважається, що на це частково впливає її ім’я і те, коли вона народилася. Причому в останньому випадку йдеться не тільки про знак Зодіаку, а й безпосередньо число місяця, в якому вона народилася, та, власне, місяць.

У людей, які народилися під одним і тим же знаком Зодіаку, схожа доля. Проте далеко не всі знають, що величезне значення має і сам місяць народження, адже він також помітно впливає на основні риси характеру та природні схильності людини. Особливо яскраво це проявляється у жінок, повідомляє zatyshok.

Січень

У цю пору народжуються цілеспрямовані жінки з сильним вольовим характером, часом навіть жорстким. Вони дуже консервативні, однак їхні амбіції часто дивують оточення. Напористі й впевнені у собі вони здатні добиватися того, чого прагнуть. Зазвичай підпускають до себе тільки "обраних" — їхнє коло спілкування досить маленьке, зате включає лише перевірених людей.

Лютий

Дуже романтичні та чутливі дівчата, яких буває дуже непросто зрозуміти. Вони — творчі натури, яким потрібно багато простору та мінімум зобов'язань. Володіють прекрасним абстрактним мисленням і багатою уявою, через що часом потрапляють у незручні ситуації, адже часто витають у хмарах і можуть пропустити повз вуха щось дійсно важливе. Їхній настрій часто змінюється, а ще — вони ніколи не пробачать зради, тож чоловіка зазвичай обирають дуже прискіпливо та обережно.

Березень

Народжені у березні дуже харизматичні. Вони викликають симпатію і навіть довіру у людей, з якими заледве знайомі. Такі жінки — справжній скарб, адже вміють слухати та зберігати чужі секрети. Крім того, вони можуть дати дійсно цінну пораду. Найголовніше для них — сім’я, тому свого чоловіка вони зазвичай шукають довго. Зате обравши, кохатимуть його до кінця свого життя, адже за своєю природою березневі жінки — справжні однолюбки.

Квітень

Такі жінки — справжні дипломати, які знайдуть вихід з будь-якого положення, так само як і вигоду для себе у будь-якій ситуації. Проте мають квітневі дівчата і один серйозний недолік — вони надзвичайно ревниві. Часом це доходить до абсурду. Крім того, народжені у квітні жінки вважаються дуже емоційними, тож конфліктувати з ними не варто — вони можуть не на жарт розсердитися навіть через дрібницю, а після цього з радістю будуть робити вам підлість. Щодо стосунків з чоловіками, то вони готові віддаватися коханому на всі сто і не з чужих розмов знають, що таке насолода.

Травень

Таких називають "фам фаталь" — фатальними жінками. Це дуже наполегливі та надзвичайно вимогливі до себе жінки, які мають непересічну зовнішність і знають, як себе подати. Але є й інша сторона медалі — їхній складний характер, з яким буде комфортно далеко не кожному чоловіку. Романи із ними, навіть короткі, ніколи не забуваються.

Червень

Народжені у червні жінки схожі на маленьку дитину у магазині іграшок: вони безтурботні та занадто безпечні, хочуть гратися і розважатися й зовсім не хочуть думати про те, як живеться дорослим. Загалом вони щирі та емоційні, але часом роблять іншим боляче, говорячи в обличчя усе, що прийшло на думку. Стосунки з ними можуть виявитися не настільки простими, як здається на перший погляд.

Липень

Розумні, привабливі та незалежні — такими бачать інші дівчат, народжених у липні. Вони мають досить м’який та поступливий характер і не люблять сваритися чи сперечатися — у будь-якій ситуації липнева жінка постарається залишитися ввічливою. Це стосується навіть випадків, коли вона на 100% впевнена, що неправий саме її опонент. Цікаво також, що брехню ці жінки ніколи не пробачають — обдурите її один раз і більше на довіру з її боку можете не сподіватися.

Серпень

Ці жінки завжди думають в першу чергу про себе. Однак й до інших людей ставляться з повагою та співчуттям. Добрі та кмітливі, мають чудове почуття гумору. Щоправда, жартів, відпущених у їхній бік, це не стосується — за таке вони довго ображатимуться. У стосунках стараються бути "зверху", часто заганяючи свого коханого під каблук.

Вересень

Найбільш помітні їхні риси — працьовитість та дисциплінованість. У роботі на цих жінок можна покластися на всі сто, адже вони точно зроблять усе як слід і вчасно. Щодо всього іншого, то в пріоритеті для них — чесність та відкритість. Народжені у вересні не прощають зради та обману, їх не цікавлять короткі інтрижки та непевні стосунки. Від чоловіка вони очікують поваги та відданості й самі при цьому точно не будуть пасти задніх. Між тим, якщо їм добряче насолити, то помста їхня буде страшною.

Жовтень

Жовтневі дівчата досить розумні та розважливі. На вигляд вони наче викувані зі сталі, проте глибоко в душі насправді дуже ніжні та емоційні, просто показувати цього іншим не стануть. Вони довго переживають розлуку й можуть годинами роздумувати над конфліктними ситуаціями, зважуючи, чи все правильно сказали та зробили. Зазвичай у них складається життя, про яке мріє кожен: вони вміють цінувати кожен новий день і брати від нього максимум, не розпорошуючись на дрібниці.

Листопад

У жінок, які народилися в листопаді, дуже добре розвинена інтуїція. Вони вміють прораховувати все на кілька кроків і вперед, що зазвичай викликає заздрощі в оточуючих. Їх, звісно, можна обманути, але про це ви потім дуже пошкодуєте. З такими дівчатами ніколи не буває нудно — в їхній душі палає вогонь, який здатен або зігрівати, або ж спалювати дотла усе навколо. Краще ніколи не вимагайте від них відвертості, якщо не готові почути правду про те, що відбувається насправді.

Грудень

Дуже нетерплячі та винахідливі жінки, які готові до всього нового. Вони не люблять сидіти на місці й завжди прагнуть пригод. Добрі та відкриті до інших вони часом боляче раняться об чужі почуття. Потрапляючи у скрутну ситуацію, грудневим жінкам часто вдається виплутатися самостійно та ще й вийти переможцями. З чоловіками вони зазвичай дуже щирі, за що їх просто обожнюють.

Раніше ми розповідали, як "розгадати" чоловіка за першою буквою його імені. Виявляється, та чи інша літера суттєво впливає на характер чоловіка й саме це дозволить визначити, які у нього сильні та слабкі сторони.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені та дати народження, людина сама будує свою долю.