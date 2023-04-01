Как узнать о женщине все по месяцу ее рождения: душевный гороскоп, который многое объясняет

Как влияет на женщину месяц ее рождения

Узнать характер человека можно даже если вы не очень часто с ним общаетесь. Считается, что на это отчасти влияет ее имя и то, когда она родилась. Причем в последнем случае речь идет не только о знаке Зодиака, но и непосредственно о числе месяца, в котором она родилась, и, собственно, месяц.

У людей, которые родились под одним и тем же знаком Зодиака, похожая судьба. Однако далеко не все знают, что огромное значение имеет и сам месяц рождения, ведь он тоже заметно влияет на основные черты характера и природные склонности человека. Особенно ярко это проявляется у женщин, сообщает zatyshok.

Январь

В эту пору рождаются целеустремленные женщины с сильным волевым характером, порой даже жестким. Они очень консервативны, однако их амбиции часто удивляют окружающих. Напористые и уверенные в себе они способны добиваться того, к чему стремятся. Обычно подпускают к себе только "избранных" — их круг общения довольно маленький, зато включает только проверенных людей.

Февраль

Очень романтичные и чувствительные девушки, которых бывает очень непросто понять. Они — творческие натуры, которым нужно много пространства и минимум обязательств. Обладают прекрасным абстрактным мышлением и богатым воображением, из-за чего порой попадают в неловкие ситуации, ведь часто витают в облаках и могут пропустить мимо ушей что-то действительно важное. Их настроение часто меняется, а еще — они никогда не простят измены, поэтому мужа обычно выбирают очень тщательно и осторожно.

Март

Рожденные в марте очень харизматичны. Они вызывают симпатию и даже доверие у людей, с которыми едва знакомы. Такие женщины — настоящее сокровище, ведь умеют слушать и хранить чужие секреты. Кроме того, они могут дать действительно ценный совет. Самое главное для них — семья, поэтому своего мужчину они обычно ищут долго. Зато выбрав, будут любить его до конца своей жизни, ведь по своей природе мартовские женщины — настоящие однолюбки.

Апрель

Такие женщины — настоящие дипломаты, которые найдут выход из любого положения, равно как и выгоду для себя в любой ситуации. Однако имеют апрельские девушки и один серьезный недостаток — они чрезвычайно ревнивы. Порой это доходит до абсурда. Кроме того, рожденные в апреле женщины считаются очень эмоциональными, поэтому конфликтовать с ними не стоит — они могут не на шутку рассердиться даже по пустякам, а после этого с радостью будут делать вам подлость. Что касается отношений с мужчинами, то они готовы отдаваться любимому на все сто и не из чужих разговоров знают, что такое наслаждение.

Май

Таких называют "фам фаталь" — роковыми женщинами. Это очень настойчивые и чрезвычайно требовательные к себе женщины, которые имеют незаурядную внешность и знают, как себя подать. Но есть и другая сторона медали — их сложный характер, с которым будет комфортно далеко не каждому мужчине. Романы с ними, даже короткие, никогда не забываются.

Июнь

Рожденные в июне женщины похожи на маленького ребенка в магазине игрушек: они беззаботны и слишком безопасны, хотят играть и развлекаться и совсем не хотят думать о том, как живется взрослым. В целом они искренние и эмоциональные, но порой делают другим больно, говоря в лицо всё, что пришло на ум. Отношения с ними могут оказаться не настолько простыми, как кажется на первый взгляд.

Июль

Умные, привлекательные и независимые — такими видят другие девушки, рожденные в июле. Они имеют достаточно мягкий и покладистый характер и не любят ссориться или спорить — в любой ситуации июльская женщина постарается остаться вежливой. Это касается даже случаев, когда она на 100% уверена, что неправ именно ее оппонент. Интересно также, что ложь эти женщины никогда не прощают — обманете ее один раз и больше на доверие с ее стороны можете не надеяться.

Август

Эти женщины всегда думают в первую очередь о себе. Однако и к другим людям относятся с уважением и сочувствием. Добрые и сообразительные, имеют отличное чувство юмора. Правда, шуток, отпущенных в их сторону, это не касается — за такое они будут долго обижаться. В отношениях стараются быть "сверху", часто загоняя своего любимого под каблук.

Сентябрь

Наиболее заметные их черты — трудолюбие и дисциплинированность. В работе на этих женщин можно положиться на все сто, ведь они точно сделают все как следует и вовремя. Что касается всего остального, то в приоритете для них — честность и открытость. Рожденные в сентябре не прощают измены и обмана, их не интересуют короткие интрижки и неуверенные отношения. От мужчины они ожидают уважения и преданности и сами при этом точно не будут отставать. Между тем, если им хорошенько насолить, то месть их будет страшной.

Октябрь

Октябрьские девушки достаточно умные и рассудительные. С виду они как будто выкованы из стали, однако глубоко в душе на самом деле очень нежные и эмоциональные, просто показывать этого другим не станут. Они долго переживают разлуку и могут часами размышлять над конфликтными ситуациями, взвешивая, все ли правильно сказали и сделали. Обычно у них складывается жизнь, о которой мечтает каждый: они умеют ценить каждый новый день и брать от него максимум, не распыляясь на мелочи.

Ноябрь

У женщин, родившихся в ноябре, очень хорошо развита интуиция. Они умеют просчитывать все на несколько шагов и вперед, что обычно вызывает зависть у окружающих. Их, конечно, можно обмануть, но об этом вы потом очень пожалеете. С такими девушками никогда не бывает скучно — в их душе пылает огонь, который способен либо согревать, либо же сжигать дотла все вокруг. Лучше никогда не требуйте от них откровенности, если не готовы услышать правду о том, что происходит на самом деле.

Декабрь

Очень нетерпеливые и изобретательные женщины, которые готовы ко всему новому. Они не любят сидеть на месте и всегда стремятся к приключениям. Добрые и открытые к другим они порой больно ранятся о чужие чувства. Попадая в затруднительную ситуацию, декабрьским женщинам часто удается выпутаться самостоятельно да еще и выйти победителями. С мужчинами они обычно очень искренни, за что их просто обожают.

Раньше мы рассказывали, как "разгадать" мужчину по первой букве его имени. Оказывается, та или иная буква оказывает существенное влияние на характер мужчины и именно это позволит определить, какие у него сильные и слабые стороны.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени и даты рождения человек сам строит свою судьбу.