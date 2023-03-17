Вони страшні в гніві: імена чоловіків із вибуховим характером

Власники цих імен бувають дуже непередбачуваними

Наші імена приховують у собі багато цінної інформації. Вважається, що вони наділяють людину певними рисами характеру. Причому — як хорошими, так і поганими. Ідеальними чоловіками, наприклад, стають власники п’яти популярних імен, тоді як іншу четвірку називають справжніми скигліями, які тільки те і роблять, що скаржаться на все навколо.

Сьогодні ми розкажемо про п’ять чоловічих імен, власники яких мають досить складний характер. Таких називають "бомбами сповільненої дії" - вони можуть "вибухнути" у будь-який момент без видимих причин. Про кого саме йдеться, розповідає Ukr.Media.

Олександр

Ці чоловіки виглядають завзятими, цілеспрямованими та дуже принциповими. Вони дуже практичні та надійні, але є і зворотна сторона медалі: Олександри дуже запальні, а часом навіть жорстокі. Якщо їм щось не подобається — чекай на біду, бо мовчати і сидіти, склавши руки, вони не будуть. Чоловік із таким ім’ям — справжня порохова бочка. З ними потрібно бути дуже обережними, бо у гніві вони дійсно дуже страшні й можуть накоїти дурниць.

Ігор

Почнемо знову ж таки з хорошого: Ігор — харизматичний та працьовитий. Він — справжній оптиміст, який вірить у справедливість світу та завжди сподівається на краще. Однак, коли це "краще" десь затримується, він готовий зруйнувати все навколо, бо його розум в такому разі перенапружується й на перший план виходять емоції. Здебільшого — негативні. У поганому настрої цей чоловік здатен зруйнувати все, що вибудовував роками і ніякі вибачення після цього не скасовують того факту, що з ним слід бути максимально обережними.

Геннадій

Спокійні та розважливі особистості, які не дозволяють емоціям брати верх над ними. Однак трапляється, що навіть найменша дрібниця може зруйнувати вщент увесь їхній надуманий спокій — в такі моменти з них вириваються усі емоції, які довго й нудно приховувалися від сторонніх очей. Тим, хто буде поряд із Геннадієм у цю мить, не позаздриш. Під гарячу руку може потрапити будь-хто — від коханої людини до абсолютно незнайомих осіб, які опинилися не в той час не в тому місці.

Марат

Ці чоловіки видаються привітними та добродушними, але це не зовсім так: у них наче дві особистості — різні "личини" для різних випадків. В один момент вони добрі та усміхнені, у гарному настрої, а вже через секунду — злі, наче на них обрушилися усі біди світу. Коли Мурат лютує, то перетворюється у справжнього тирана і з усіх сил заглушає власний голос розуму. Перебувати поруч із ним у такі моменти небажано, а часом навіть небезпечно, бо всі ваші аргументи у такі миті розіб’ються об стіну байдужості та нерозуміння.

Філіп

Чоловік, який носить це ім’я, свято переконаний у своїй правоті. Інших точок зору для нього просто не існує, а будь-хто із тих, кому спаде на думку з ним посперечатися, дуже про це пошкодує. Скандал — найменше, що очікує на цих сміливців. Філіп готовий зробити будь-що, аби тільки покрасуватися перед іншими й довести всьому світу, що тільки він ідеальний і ніколи не помиляється (хоча це, звісно ж, зовсім не так).

Раніше ми розповідали, які три літери в імені свідчать, що в людини буде щаслива доля. Власники таких імен завжди досягають бажаного і здатні пережити навіть найболючіші удари долі, високо піднімаючи голову та крокуючи у своє світле майбутнє.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю